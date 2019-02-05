Avustralya’da sel hayatı felç etti

Avustralya’da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketi eyalet genelinde birçok kişiyi evini terk etmeye zorladı.

Avustralya’daki selde iki kişi kayıp

Queensland’ın kuzeyinde yer alan Townsville’de birçok evde elektrikler kesildi ve yağışların devam etmesi durumunda 20 bin evin sel altında kalma riskinin olduğu belirtiliyor. Avustralya Meteoroloji Bürosu bölgeye ilerleyen günlerde kasırga uyarısı yaptı.

Queensland Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük bir bölümü sel suları altında kalan Townsville’de en son taşkınların yaşandığı Ross Nehri yolunda görülen ve sele kapıldıklarından kaygı duyulan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kaybolanların Hughie Morton (21) ve Troy Mathieson (23) olduğunu duyuran polis, bu kişilerin bulunmaları için halka yardım çağrısında bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, binlerce ev ve iş yerinin sel sularının altında kaldığı Townsville kentini ziyaret edeceğini açıkladı. Yaşananların sadece mülklerin su altında kalması olmadığını, bunun bir "şok" olduğunu ifade eden Başbakan Morrison, oluşan hasarın düzeltilmesinin kolay olmayacağını belirtti.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan gelen verilerin tehlikenin henüz sona ermediğini gösterdiğini aktaran Townsville Belediye Başkanı Jenny Hill, "Dün gece birkaç korku yaşadık, Bluewater havzasında şiddetli yağışlar vardı, bu yüzden insanlardan uyanık kalmalarını istiyoruz." uyarısında bulundu.