HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avustralya’da ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı

Avustralya’da ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Avustralya’da yeni koronavirüs vakalarındaki düşüş eğiliminin sürmesi üzerine salgın tedbirleri aşamalı olarak gevşetiliyor. Bu kapsamda yaklaşık beş hafta önce kapatılan dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı.

Avustralya’da ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı

Salgın tedbirlerini yavaş yavaş gevşeten ülkelerden biri olan Avustralya’da, beş haftadır kapalı olan dünyaca ünlü Bondi Plajı kısmen açıldı.

Kararın uygulamaya konulmasıyla birlikte onlarca kişi sörf tahtalarıyla sahile koştu. Sahilin 07.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalması planlanıyor.

SON 24 SAATTE SADECE 12 VAKA

Avustralya’da yeni vaka sayılarındaki azalma eğilimi devam ediyor. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, son 24 saatte ülke çapında sadece 12 yeni vaka saptadıklarını açıkladı, bunun ‘umutlanmak için bir sebep olduğunu’ belirtti.

Hunt, “Bunlar arasında bilinmeyen bir kaynaktan yalnızca bir vaka vardı, tüm Avustralya çapında sadece bir topluluk aktarımı vakası. Bu, ülke olarak sadece eğriyi düzleştirdiğimiz anlamına gelmiyor; bunu pekiştirdiğimiz, genişlettiğimiz ve güvence altına aldığımız anlamına da geliyor” dedi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 6 bin 727 olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Karantinayı kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişmeKarantinayı kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
Anahtar Kelimeler:
Avustralya bondi koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Araç alım satımda yeni dönem

Araç alım satımda yeni dönem

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Playstation 4

Playstation 4

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Karantinayı adım adım kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Karantinayı kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

İran ve İspanya'da koronavirüs ölüm artış hızında yavaşlama!

İran ve İspanya'dan umutlandıran haberler

Bill Gates'ten çok önemli aşı açıklaması

Bill Gates'ten çok önemli aşı açıklaması

ABD Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye bağış için teşekkür ediyorum

ABD Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye bağış için teşekkür ediyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.