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Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Avustralya’da orman yangınlarına müdahale etmek üzere kalkış yapan yangın söndürme uçağı, Yeni Güney Galler’deki Snowy Mountains sıradağlarının bulunduğu bölgede düştü. 3 Amerikalı itfaiyeci hayatını kaybetti.

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü!

Aylardır yangınlarla mücadele eden Avustralya’da üzücü bir olay yaşandı.

Yeni Güney Galler eyaletindeki Snowy Mountains sıradağlarındaki yangınlara müdahale etmek üzere Richmond bölgesinden havalanan C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçağı düştü.

Uçağın bağlı olduğu ABD merkezli Coulson Havacılık şirketinden yapılan açıklamada, "Snowy Monaro bölgesinde çalışmalarını sürdüren Lockheed C-130 tipi N134CG kuyruk numaralı yangın söndürme uçağıyla irtibat kaybedilmiştir. 3 itfaiye personelinin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya söndürme uçağı

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