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Avustralya'da yükselen gıda fiyatlarına karşı halktan ilginç önlem! İzleyen şaştı kaldı

15.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında yükselmeye devam eden gıda fiyatlarına karşı, insanlar bir taraftan tepkilerini gösterirken diğer taraftan ise ilginç yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Avustralya'da hayat pahalılığı artmaya devam ederken, bazı insanlar gıda masraflarını azaltmak için değişik yöntemlere başvuruyor. Melbourne'lü bir kadının TikTok hesabından paylaştığı video izleyicileri şaşkına uğrattı.

Avustralya'da yükselen gıda fiyatlarına karşı halktan ilginç önlem! İzleyen şaştı kaldı

Dünya çapında önlenemez şekilde yükselen gıda fiyatları insanları ilginç yöntemler geliştirmeye itiyor. Avustralya'da hayat pahalılığına karşı geliştirilen bir alışveriş yöntemi ise şaşkına uğrattı. Gıda masrafını azaltmak için yapılan bu yöntemi Melbourne'lü Jenn Shaw adındaki bir kadın TikTok hesabından paylaştı.

SAPLARINI KIRIP ATIYORLAR

Paylaşılan video brokoliyle dolu bir market tezgahını gösteriyor. Markete brokoli almak için gelenler brokoli seçerken üst kısımlarını alıp, saplarını kırıp tezgâha bırakıyorlar. Brokoliyi saplarından kırarak satın alanlar bu sayede kilogram bazında daha düşük fiyat ödediklerini savunuyor. Videonun çekildiği Melbourne'de brokolinin kilosu 11,90$.

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VİDEOYA ŞAŞIRTICI YORUMLAR GELDİ

Kadının sosyal medya hesabından paylaştığı videoya dikkat çeken yorumlar yapıldı. Bir kullanıcı, "Daha hafif ve daha az maliyetli olduğu için her zaman bende alırken kırıyorum." derken, bir başka kullanıcı ise, "Saygısızlık değil ama o fiyata ben de aynısını yapardım." dedi. Bazıları ise, sapların sebzenin en iyi kısmı olduğunu savundu. Bir kişi, "Saplar atılmamalı, yemeye değer" dedi. Bir başka kişi ise, "Kaç kişinin sapının çiçeklerden çok daha fazla besin değerine sahip olduğunu bilmediğine gerçekten inanamıyorum." yorumunda bulundu.

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MARKET AÇIKLAMA YAYINLADI

Market sözcüsü, süpermarket zincirinin bazılarının brokoli saplarını kırarak satın alması konusunda açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bütün sebze yenilebilir ve besin değeriyle dolu olduğu için mağazalarımızda az sayıda müşterinin brokolinin saplarını çıkardığını duymak hayal kırıklığı yarattı" dedi.


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