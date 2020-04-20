Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Queensland'deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini belirtiyor.

Araştırmacılar mart ayı sonunda Covid-19 pozitif olan hastaların ulusal düzeyde ilacı test etmek için deneylere kaydolmalarını umuyor.

LABORATUVARDA İŞE YARADI

Araştırma Merkezi Direktörü Profesör David Paterson yaptığı açıklamada sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki etken maddelerin kombinasyonunun koronavirüsü laboratuvar tüplerinde de etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Paterson ilaçlardan birinin ülkedeki ilk pozitif vakalardan birine verildiğini ve bu kişide virüs izinin kalmayarak tamamen iyileştiğini kaydetti.

'TAMAMEN İYİLEŞTİRDİ'

Enfeksiyonel hastalıklar uzmanı olan Paterson "Yapılan terapi sonrası virüsün hastaların vücudundan tamamen atıldığını gördük. Dolayısı ile bu ilaçları bir 'tedavi' ve hatta 'çare' olarak isimlendirmek yanlış olmaz. Üstelik şimdiye kadar bir yan etki de görülmüş değil" diyerek oldukça iddialı konuştu.

Ne var ki Paterson, çok sayıda insan üzerinde geniş çaplı deneyler tamamlanmadan 'kesin çözüm' olarak lanse edilemeyeceğini belirtti.