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Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:41 | Son Güncelleme

Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi bulduklarını ileri sürdü. İlaç testleri için başvuru yapıldı.

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Queensland'deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini belirtiyor.

Araştırmacılar mart ayı sonunda Covid-19 pozitif olan hastaların ulusal düzeyde ilacı test etmek için deneylere kaydolmalarını umuyor.

LABORATUVARDA İŞE YARADI

Araştırma Merkezi Direktörü Profesör David Paterson yaptığı açıklamada sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki etken maddelerin kombinasyonunun koronavirüsü laboratuvar tüplerinde de etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Paterson ilaçlardan birinin ülkedeki ilk pozitif vakalardan birine verildiğini ve bu kişide virüs izinin kalmayarak tamamen iyileştiğini kaydetti.

'TAMAMEN İYİLEŞTİRDİ'

Enfeksiyonel hastalıklar uzmanı olan Paterson "Yapılan terapi sonrası virüsün hastaların vücudundan tamamen atıldığını gördük. Dolayısı ile bu ilaçları bir 'tedavi' ve hatta 'çare' olarak isimlendirmek yanlış olmaz. Üstelik şimdiye kadar bir yan etki de görülmüş değil" diyerek oldukça iddialı konuştu.

Ne var ki Paterson, çok sayıda insan üzerinde geniş çaplı deneyler tamamlanmadan 'kesin çözüm' olarak lanse edilemeyeceğini belirtti.

ÜÇ AY İÇİNDE NETLİĞE KAVUŞABİLİR

Paterson, insanlar üzerinde denemeler başarılı olursa, ilaçların koronavirüsü tedavide etkin olup olmadığını üç ay içinde öğreneceklerini ifade etti.

Bahsi geçen her iki ilaç da Avustralya'da hali hazırda kayıtlı ve kullanımda ancak henüz resmi testler gerçekleştirilmediği ve onay alınmadığı için etken maddelerin hangi kombinasyonda kulanıldığına ilişkin detaylar açıklanmıyor.


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