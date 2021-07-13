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Avustralya'dan tepki çeken koronavirüs reklamı! ''Gençler için aşılar nerede?''

13.07.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalılar, Delta varyantı sonrası vakaların artması nedeniyle tekrar kısıtlamaya gitti. Bununla birlikte aşıya teşvik için de bir koronavirüs reklamı yayınlayan ülke, halkın ikiye bölünmesine neden oldu.

Avustralya'da Delta varyantının görülmesi dikkat çekerken yeni 77 vaka bildirilmesi ülkede önlemlerin artmasına neden oldu. Kısıtlamaların getirildiği ülkede halk aşıya teşvik edilmeye çalışılıyor.

Ülkede yayınlanan bir aşı reklamı ise Avustralyalıları ikiye bölmüş durumda. Bir uyarı ile gelen ve "ciddi Covid-19 hastalığının bir temsilini" tasvir eden reklam, hastane yatağında bir makineye bağlıyken nefes almakta zorlanan sıkıntılı bir genç kadını gösteriyor. Reklamda ''Koronavirüs herkesi etkileyebilir. Evde kal. Test yaptır. Aşınızı yaptırın'' sözlerine yer veriliyor.

Avustralya hükümetinin önerisiyle yayınlanan 'grafik' reklamı, insanları koronavirüsün karşı karşıya olduğu tehlikeler konusunda uyarmayı amaçlıyor. Ancak reklamdaki kadının genç olması halkın tepkisine neden olmaya yetti. Pek çok kişi reklamdaki kadının 40 yaşın altında olduğuna ve bu yaş grubundakilerin aşı randevusu alamadığına dikkat çekti.

''KORKU FİLMİNDEN BİR SAHNE GİBİ''

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu bir rezalet. Hiçbir sağlık uzmanı kimsenin böyle acı çekmesine izin vermez. Gençler için aşılar nerede?'' derken, Yazar Jill Stark da tepki gösterenler arasındaydı. Stark, "Bu çok karışık. Kendi hükümetiniz aşı sunumunu muazzam bir şekilde berbat ettiği için gençler şu anda aşı olamıyorken, neden korkunç reklamınızda genç bir insanı COVID ile ciddi şekilde hastalanabilecekleri konusunda uyarıyorsunuz? Korku filminden bir sahne gibi" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avustralya
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