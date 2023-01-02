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Avustralya demirlemesi izin vermedi! Dev gemi, yüzlerce yolcusuyla bekletiliyor

02.01.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı yetkililer, gövdesinde mantar tespit edilen tur gemisinin demirlemesine müsaade etmedi. Dev gemi, yüzlerce yolcusuyla Avustralya açıklarında bekliyor.

Avustralya demirlemesi izin vermedi! Dev gemi, yüzlerce yolcusuyla bekletiliyor

İçinde 800'den fazla yolcu olan Viking Orion adlı tur gemisi Avustralya'nın Adelaide kentinde bulunan limana demirlemek için izin istedi. Ancak Avustralyalı yetkililer, gövdesinde "deniz canlısı büyüdüğü" gerekçesiyle geminin limana demirlemesine müsaade etmedi.

"POTANSİYEL ZARARLI"

BBC'nin haberine göre, geminin gövdesindeki mantarın "potansiyel zararlı" olduğunu belirtildi.

Zararlı organizmaların Avustralya sularına taşınmasını önlemek için geminin gövdesinin temizlenmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, profesyonel dalgıçların temizlik için gerekli görüşmelere başladığını kaydetti.

SINIRLI MİKTARDA CANLI TEMİZLENDİ

Diğer yandan, Viking Orion'un işletmecileri tarafından yapılan açıklamada, sınırlı miktarda deniz canlısının gemiden temizlendiği ve bu durumun güzergahlarındaki birçok durağı kaçırmalarına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, geminin 2 Ocak'ta Melbourne limanına demirlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Bu arada, geminin Adelaide kentinden önce de Yeni Zelanda'da iki ve Avustralya'da bir limana daha demirlemek için başvurduğu ancak izin alamadığı belirtildi.

930 yolcu kapasiteli Viking Orion'da 14 güverte bulunuyor. (AA)

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