Dev öküz cüssesi sayesinde kesilmekten kurtuldu!

Knickers'ın milyonlarca büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkedeki en büyük öküz olduğuna inanılıyor.

Ve Knickers'ın boyutları aynı zamanda kurtuluşu da oldu. Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers'ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev öküz için yeterli tesisleri olmadığını söyledi ve mezbahadan kurtuldu.

Knickers, hayatının geri kalanını, Perth kentinin 136 kilometre güneyindeki Myalup'ta bulunan, Preston Gölü besi çiftliğinde geçirecek.

"Knickers yaşayacak." diyen Pearson, Holsten Friesian cinsi öküzün, Avustralya devlet kanalının cinsin standartlarına göre bile çok daha uzun olan öküze dikkat çekmesinden bu yana gazetecilerden telefonlar alıyor.

Pearson "Hep diğer öküzlerden daha büyüktü. Hep göze çarpıyordu." dedi.

Pearson "Bazı arkadaşları" küçük yaşta mezbahaya gönderilse de "Knickers hep göze çarpıyordu ve biz de 'bırakalım orada, kimseyi incitmiyor' dedik" diye konuştu.

Birkaç sığır rotasyonundan sonra Knickers'ın sürekli büyüdüğü görüldü ve şimdi satmak için çok büyük bir hale geldi.