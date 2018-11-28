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Dev öküz cüssesi sayesinde kesilmekten kurtuldu!

28.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Knickers (külot) adlı öküz, Avustralya'nın batısında binlerce diğer sığırla birlikte yayılırken, 1400 kilo ağırlığı ve 194 santimetrelik boyuyla hemen göze çarpıyor.

Knickers'ın milyonlarca büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkedeki en büyük öküz olduğuna inanılıyor.

Ve Knickers'ın boyutları aynı zamanda kurtuluşu da oldu. Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers'ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev öküz için yeterli tesisleri olmadığını söyledi ve mezbahadan kurtuldu.

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Knickers, hayatının geri kalanını, Perth kentinin 136 kilometre güneyindeki Myalup'ta bulunan, Preston Gölü besi çiftliğinde geçirecek.

"Knickers yaşayacak." diyen Pearson, Holsten Friesian cinsi öküzün, Avustralya devlet kanalının cinsin standartlarına göre bile çok daha uzun olan öküze dikkat çekmesinden bu yana gazetecilerden telefonlar alıyor.

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Pearson "Hep diğer öküzlerden daha büyüktü. Hep göze çarpıyordu." dedi.

Pearson "Bazı arkadaşları" küçük yaşta mezbahaya gönderilse de "Knickers hep göze çarpıyordu ve biz de 'bırakalım orada, kimseyi incitmiyor' dedik" diye konuştu.

Birkaç sığır rotasyonundan sonra Knickers'ın sürekli büyüdüğü görüldü ve şimdi satmak için çok büyük bir hale geldi.

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20 bin kadar sığırı bulunan Pearson, Knickers'ın birkaç yıllık ömrü kaldığını söylüyor. Knickers diğer sığırların da gözdesi. Kapıdan çıktığında yüzlerce sığır onu takip ediyor. Çiftlikteki çoğu sığırın koyu kahverengi olması yüzünden, Knickers siyah-beyaz renkleriyle daha bir ön plana çıkıyor.

DEV ÖKÜZE TARTIŞMALI İSİM

Pearson "Onu ilk aldığımızda, ufakken Brahman cinsi bir öküzümüz vardı ve Knickers'ın da arkadaşıydı. Onun adı sutyendi ve bizim de sutyen ve külotumuz oldu. Bu kadar büyük bir külota dönüşeceğini hiç düşünmemiştik" diyor.

Rekor kitaplarına geçen en uzun öküz 2010'da İtalya'da ölçülen 2,027 metrelik Bellino olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dev öküz Avustralya mezbaha

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