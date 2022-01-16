Avustralya Djokovic’i Sınır Dışı Etti

Erkek tenisinin dünya 1 numarası Novak Djokovic Avustralya Açık’ta oynamak için verdiği hukuki mücadeleyi kaybetti. Avustralya’da mahkeme, sağlık ve kamu düzenini gerekçe göstererek Djokovic’in vizesini iptal etti.

Djokovic, kararı kabul ettiğini ama hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Kararın ardından Djokovic Melbourne’deki havaalanında bir uçağa binerek ülkeden ayrıldı.

Djokovic Göçmenlik Bakanı Alex Hawke’nin yetkisini kullanarak vizesini iptal etmesinin ardından mahkmeye başvurmuştu. Bakan Hawke Djokovic’in kamu düzenine tehdit olabileceğini, ülkedeki varlığının aşı karşıtı fikirleri cesaretlendirebileceğini belirtmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison kararı olumlu karşıladı ve kararın ülkenin sınırlarını korumaya ve Avustralyalılar’ı güvende tutmaya yardımcı olacağını söyledi.

Corona aşısı olmadığı belirtilen Djokovic’e, turnuvadan önce 16 Aralık’ta Corona virüsüne yakalandığı için sağlık muafiyeti sağlanmış ve vize verilmişti. Avustralya ülkeyi ziyaret etmek isteyen herkesin aşılanmasını şart koşuyor. Söz konusu muafiyet Avustralya Tenis Federasyonu üzerinden organize edilmişti.

Ancak bu muafiyet ülkede oldukça tepki çekti.

Djokovic’in önce ülkeye girişinde vizesi havaalanındaki yetkililerce iptal edildi. Djokovic duruma itiraz etti. İlk itirazın ardından hakim Djokovic’in havaalanındaki vize iptalini geçersiz kıldı.

Bunun ardından da Novak Djokovic turnuvaya hazırlanmaya başladı. Ancak Göçmenlik Bakanı Alex Hawke’ın yetkisini kullanarak vizesini iptal etmesi olayların seyrini değiştirdi.

Erkek tenisinin yönetim organı ATP, kararın bir dizi üzücü olayın sonu olduğu anlamına geldiğini kaydetti. ATP açıklamasında yasal yetkililerin kamu sağlığından aldığı kararlara saygı gösterilmesi gerektiği de vurgulandı.

Avustralya Tenis Federasyonu da karara saygı duyduğunu açıkladı.

Karara Djokovic’in ülkesi Sırbistan’dan tepki var.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, mahkeme kararını skandal olarak niteledi.

Djokovic Avustralya Açık turnuvasını 9 kez kazanmıştı. Turnuva 17 Ocak’ta başlıyor.

