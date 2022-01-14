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Avustralya Djokovic'in Vizesini İkinci Kez İptal Etti

14.01.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Sırp tenisçi Novak Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti. Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle mevcut yetkilerini kullanarak Djokovic’in vizesini iptal ettiğini ifade etti

Avustralya Djokovic'in Vizesini İkinci Kez İptal Etti

Avustralya Sırp tenisçi Novak Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti. Djokovic’in vizesi, Avustralya’nın COVID-19 tedbirleri kapsamında yurtdışında gelenlere uygulanan aşı zorunluluğu kuralına riayet etmediği için iptal edildi.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yayımlayan Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle mevcut yetkilerini kullanarak Djokovic’in vizesini iptal ettiğini ifade etti.

Hawke açıklamasında “Bugün göç yasasının 133(3) sayılı kararı uyarınca yetkimi kullanarak Sayın Djokovic’in vizesinin kamu yararına olacağı gerekçesiyle yetkimi kullanarak iptal ettim” ifadelerini kullandı.

Sırp tenisçinin avukatlarının bakanın bu kararını yargıya taşımaları bekleniyor. Aşı karşıtı olan ve COVID-19 rahatsızlığı geçirdiğini söylediği muafiyet belgesi kabul edilmeyen Djokovic, Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılmak üzere bu ülkeye gitmiş ancak COVID-19 aşısı yaptırmadığı için ülkeye ilk başta alınmayarak karantina amaçlı bir otelde konaklatılmıştı.

Vize iptal kararı daha önce mahkeme tarafından iptal edilen Djokovic, ülkeye giriş yaparak turnuva hazırlıklarına başlayabilmişti.

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