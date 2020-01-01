Avustralya Donanmasından Sahillerde Mahsur Kalanlara Yardım

Avustralya, donanma gemileri ve helikopterlerle en az 17 kişinin ölümüne neden olan yangınlarda mahsur kalanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Yangınlardan kaçan on binlerce kişi New South Wales eyaletinin güney kıyılarında mahsur kaldı.

Yangınlar nedeniyle yolların kapandığı kasabalara gemiler ve helikopterlerle su, gıda ve yakıt iletilmeye çalışılıyor. Yetkililer son olarak Çarşamba günü eyalette üç kişinin daha yangınlar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece eyaletteki ölü sayısı 15’e yükseldi.

Bölgede 175’in üzerinde ev tamamen yandı, Mallacoota kıyı kasabasındaki 4 bin kişiyse rüzgarlarla genişleyen yangının evlerini tehdit etmesi üzerine sahile kaçtı.

Mahsur kalan kasaba sakinleri ve tatilciler arabalarında ya da benzin istasyonlarıyla tahliye merkezlerine dönüştürülen sörf kulüplerinde geceyi geçirdi.

Victoria Eyaleti Acil Durum Dairesi yetkilisi Andrew Crisp, Avustralya Hava Kuvvetleri’nin donanmaya ait bazı kaynakları Mallacoota’ya aktardığını, bu yardım misyonunun 2 hafta süreceğini ve yollar kapalı olduğu için helikopterlerle de destek verileceğini kaydetti.