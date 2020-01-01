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  4. Avustralya Donanmasından Sahillerde Mahsur Kalanlara Yardım

Avustralya Donanmasından Sahillerde Mahsur Kalanlara Yardım

01.01.2020 19:35 | Son Güncelleme

Avustralya, donanma gemileri ve helikopterlerle en az 17 kişinin ölümüne neden olan yangınlarda mahsur kalanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Yangınlardan kaçan on binlerce kişi New South Wales eyaletinin güney kıyılarında mahsur kaldı

Avustralya Donanmasından Sahillerde Mahsur Kalanlara Yardım

Avustralya, donanma gemileri ve helikopterlerle en az 17 kişinin ölümüne neden olan yangınlarda mahsur kalanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Yangınlardan kaçan on binlerce kişi New South Wales eyaletinin güney kıyılarında mahsur kaldı.

Yangınlar nedeniyle yolların kapandığı kasabalara gemiler ve helikopterlerle su, gıda ve yakıt iletilmeye çalışılıyor. Yetkililer son olarak Çarşamba günü eyalette üç kişinin daha yangınlar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece eyaletteki ölü sayısı 15’e yükseldi.

Bölgede 175’in üzerinde ev tamamen yandı, Mallacoota kıyı kasabasındaki 4 bin kişiyse rüzgarlarla genişleyen yangının evlerini tehdit etmesi üzerine sahile kaçtı.

Mahsur kalan kasaba sakinleri ve tatilciler arabalarında ya da benzin istasyonlarıyla tahliye merkezlerine dönüştürülen sörf kulüplerinde geceyi geçirdi.

Victoria Eyaleti Acil Durum Dairesi yetkilisi Andrew Crisp, Avustralya Hava Kuvvetleri’nin donanmaya ait bazı kaynakları Mallacoota’ya aktardığını, bu yardım misyonunun 2 hafta süreceğini ve yollar kapalı olduğu için helikopterlerle de destek verileceğini kaydetti.

Alevlerin sahile sıkıştırdığı turistlerden Kai Kirschbaum, Avustralya televizyonu ABC’ye yaptığı açıklamada bir, üç ve beş yaşında çocuklarının olduğunu söyledi. Kirschbaum “Eğer iyi bir yüzücüyseniz sorun yok, suda uzun süre kalabilirsiniz ancak bunu üç çocukla yapmak zorunda kalsaydık kabus olurdu” diye konuştu.

Çarşamba günü hava sıcaklığı az da olsa düştü, ancak dört kişinin kayıp olduğu eyalette yangın tehdidi devam ediyor.

Yetkililer sıcak hava koşullarının daha üç ay boyunca devam edeceği ve yangın tehdidinin sürdüğü uyarısında bulundu.

New South Wales eyaletinde 100 kadar yangın hala devam ediyor.

Avustralya’da yaz yangınlarının bu kez şiddetli başlaması Başbakan Scott Morrison hükümetinin iklim değişikliğiyle ilgili yeterli önlemi almadığı eleştirilerine maruz kalmasına neden oldu. Avustralya dünyanın en büyük kömür ve sıvı doğalgaz ihracatçısı konumunda. Morrison ise Avustralya’nın karlı kömür sanayisinin küçültülmesi konusunda yapılan çağrılara geçen ay olumsuz yanıt vermişti.

Avustralya’da son birkaç ayda etkili olan yangınlarda 5 milyon hektar alan yandı, binden fazla ev kül oldu ve 17 kişi hayatını kaybetti.

Bazı bölgelerde yeni yıl havai fişek gösterileri iptal edilirken Sidney’in simgesi olan limanda her yıl yapılan meşhur havai fişek gösterisi tartışmalara rağmen bu yıl da yapıldı.

Yangınlardan gelen duman başkent Canberra’ya ulaştı. Hava kalitesi tehlikeli boyutun 21 katına çıkarak dünyanın en kötüsü konumuna geldi.

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