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Avustralya gizli servisinden Başbakan Morison'a "Kudüs" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Avustralya gizli servisinden Başbakan Morison'a "Kudüs" uyarısı

MELBOURNE (AA) – Avustralya Gizli Servisi'nin (ASIO), Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıma konusunda açıklamalarda bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison’u, atılacak adımların "huzursuzluk ve şiddeti kışkırtabileceği" yönünde uyardığı ortaya çıktı.

İnternetten yayın yapan haber sitesi Guardian Australia'nın yayımladığı bir gizli belgeye göre ASIO, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’u, Kudüs konusunda atılacak adımların "huzursuzluk ve şiddeti kışkırtabileceği" yönünde uyardı.

ASIO’nun, 16 Ekim'deki Kudüs çıkışından bir gün önce Başbakan Morrison'a gönderdiği belgede, "Avustralya büyükelçiliğinin Kudüs'e olası taşınmasının veya Birleşmiş Milletlerdeki Filistin'e karşı oy kullanma düşüncesinin Gazze ve Batı Şeria'daki protestoları, huzursuzluğu ve muhtemelen şiddet olaylarını kışkırtabileceğini öngörüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Belgede ayrıca, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasının Avustralya’nın uluslararası çıkarlarına zarar vereceği ve ülke içinde de şiddet içermeyen protestolara neden olacağı kaydedildi.

Başbakan Scott Morrison, Kudüs ile ilgili açıklamayı yapmadan önce konuyu Bakanlar Kurulu'nda ele aldıklarını dile getirerek, basına sızan gizli belgelerin kaynağının İşçi Partisi olabileceğini öne sürdü.

Avustralya Federal Polisinin, söz konusu belgeyi kimin sızdırdığı konusunda soruşturma başlatacağı belirtiliyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçen hafta Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya'nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda "kendisinin ve hükümetinin açık görüşlü" olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Başbakanı Scott Morrison Kudüs

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