MELBOURNE (AA) – Avustralya Gizli Servisi'nin (ASIO), Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıma konusunda açıklamalarda bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison’u, atılacak adımların "huzursuzluk ve şiddeti kışkırtabileceği" yönünde uyardığı ortaya çıktı.

İnternetten yayın yapan haber sitesi Guardian Australia'nın yayımladığı bir gizli belgeye göre ASIO, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’u, Kudüs konusunda atılacak adımların "huzursuzluk ve şiddeti kışkırtabileceği" yönünde uyardı.

ASIO’nun, 16 Ekim'deki Kudüs çıkışından bir gün önce Başbakan Morrison'a gönderdiği belgede, "Avustralya büyükelçiliğinin Kudüs'e olası taşınmasının veya Birleşmiş Milletlerdeki Filistin'e karşı oy kullanma düşüncesinin Gazze ve Batı Şeria'daki protestoları, huzursuzluğu ve muhtemelen şiddet olaylarını kışkırtabileceğini öngörüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Belgede ayrıca, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasının Avustralya’nın uluslararası çıkarlarına zarar vereceği ve ülke içinde de şiddet içermeyen protestolara neden olacağı kaydedildi.