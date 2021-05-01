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Avustralya, Hindistan’dan dönüş yolculuğunu geçici olarak yasadışı ilan etti

01.05.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya, Hindistan’dan dönüş yolculuğunu geçici olarak yasadışı ilan etti, dönenler hapis cezası alabilir.

Avustralya, Hindistan’dan dönüş yolculuğunu geçici olarak yasadışı ilan etti

Avustralya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hindistan’dan dönüş yolculuğunun geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Karara uymayarak Hindistan’dan dönen kişilere hapis veya para cezası verilebileceği belirtildi. Avustralya medyası bakanlığın bu kararını, Avustralyalıların ülkelerine döndükleri için ilk kez suç olarak görüleceği şeklinde yorumladı.

Hindistan'dan eve dönen Avustralya vatandaşları, hükümetin yolculuğu geçici olarak yasadışı hale getirmesinin ardından beş yıla kadar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada; “Yolcunun hareket saatinden itibaren 14 gün içinde Hindistan'da bulunmuş olması halinde, Hükümet, Hindistan'dan Avustralya topraklarına giren yolculara geçici bir duraklama uygulayacaktır. Duraklama, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 12.01'de yürürlüğe girecek” denildi.

ÜLKEYE GİRİŞ YASAK

Bakanlık, uygulamaya uyulmaması halinde 5 yıla kadar hapis veya/ve para cezası uygulanacağını belirtti. Pazartesi gününden itibaren, yolcunun hareket saatinden itibaren 14 gün içinde Hindistan'da bulunan herkesin ülkeye girişi yasaklanacak. Yeni karara uyulmaması, beş yıl hapis cezasına, 66 bin Avustralya doları (37 bin sterlin) para cezasına veya her ikisine birden neden olabilir. Sağlık bakanlığı, kararın 15 Mayıs 'ta gözden geçirileceğini söyledi.

Açıklamada “Hükümet bu kararları hafife almıyor. Bununla birlikte, Avustralya halk sağlığı ve karantina sistemlerinin bütünlüğünün korunması ve karantina tesislerindeki COVID-19 vakalarının sayısının yönetilebilir bir düzeye indirilmesi kritik önem taşımaktadır. Hindistan, geçen hafta her gün 300 binden fazla yeni COVID-19 vakası bildiriyor. Hindistan'daki toplam vaka sayısı şu anda 19 milyona yakın ve 200 binden fazla insan öldü” ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

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Avustralya Hindistan

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