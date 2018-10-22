Avustralya hükümeti cinsel istismar mağdurlarından özür diledi

Avustralya’da hükümet ve muhalefet, parlamentoda düzenlenen oturumda devlete ait kurumlarda cinsel istismara maruz kalan binlerce kişiden özür diledi.

Ülkede çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını araştıran Kraliyet Komisyonu, devlet ve kilise kurumlarında on binlerce çocuğun istismar edildiğini açıklamıştı. Raporda, aralarında okullar ya da Katolik gençlik merkezlerinin de yer aldığı kiliseye ve devlete bağlı 4 bin farklı kurumdaki cinsel taciz vakasına yer verilmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, cinsel istismar mağdurlarına yönelik "geç kalmış bir özür niteliğindeki" parlamento konuşmasında, "Bugün, üzgün olduğumuzu söylüyoruz. Hayal kırıklığına uğrattığımız çocuklardan özür dileriz. Duydukları güvene ihanet edilen ve dağılan parçaları toparlama mücadelesi veren anne babalardan özür dileriz. Olanı biteni anlatmaya çalışan; ancak kendilerine kulak asmadıklarımızdan özür dileriz. Onları ulusça hayal kırıklığına uğrattık ve bu bizim için her zaman bir utanç olarak kalacak" ifadelerini kullandı. Başbakan, devletin "onlarca yıl işlenen karanlık, kötü suçları durdurmada tamamen başarısız olduğunu" söyledi.