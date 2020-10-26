HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avustralya hükumetinden Sydney’deki cami saldırısına kınama

Avustralya hükumetinden Sydney’deki cami saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 12:57 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir camiye gerçekleştirilen saldırının ardından Avustralya hükumetinden gelen kınama mesajında, "Birlikteliğimizi bölmek isteyenler başaramayacak" ifadeleri kullanıldı.Avustralya’nın Sydney kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Auburn Gelibolu Cami’ne dün akşam saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir camiye gerçekleştirilen saldırının ardından Avustralya hükumetinden gelen kınama mesajında, "Birlikteliğimizi bölmek isteyenler başaramayacak" ifadeleri kullanıldı.
Avustralya’nın Sydney kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Auburn Gelibolu Cami’ne dün akşam saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu camide küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları ve kaydedilen görüntülerden yola çıkan polis, kısa sürede saldırganı yakaladı. Yaşanan olayların ardından Avustralya hükumetinden saldırıya tepki geldi. Türk toplumunun Avustralya açısından önemine değinilerek söz konusu saldırı kınandı. Avustralya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Müslüman toplumunun katkılarına değinildi.

"Korkunç vandalizm eylemlerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz"
Avustralya’nın hukukun üstünlüğü, din özgürlüğü gibi temel değerler üzerine inşa edildiğinin belirtildiği kınama mesajında, "Avustralya hükumeti olarak dün Sidney’deki Auburn Gelibolu Cami’nde meydana gelen korkunç vandalizm eylemlerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Avustralyalı Müslüman toplumu ulusumuza muazzam katkılar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Yılın başlarında cami, orman yangını kurtarma çabalarını desteklemek için yaklaşık 5 bin dolar topladı" ifadeleri kullanıldı.

"Topluluğumuzu bölmek isteyenler asla başaramayacak"
Açıklamada, "Daha yakın zamanlarda salgın sırasında cami, ihtiyacı olanlara temel malzemeleri içeren bakım paketleri sunarak Avustralyalı dostlarına destek sağladı. Hukukun üstünlüğüne saygı, ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü gibi temel değerlerimiz üzerine inşa edilmiş bir milletiz. Topluluğumuzu bölmek isteyenler asla başaramayacak" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib'de Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
Kahramanmaraş'ta açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı
Bir ilde daha açık alanda sigara içme yasağı
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uzmanı duyurdu, çarşamba günü pastırma sıcakları bitiyor
Çarşamba gününe dikkat! Pastırma sıcakları bitiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.