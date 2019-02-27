Avustralya insansız savaş uçakları üretmeye hazırlanıyor

Avustralya’nın insansız savaş uçakları üretmeye hazırlandığı öğrenildi. Avustralya Savunma Bakanı Christopher Pyne, "İlk uçuş 2020 yılında gerçekleşecek" dedi.

Avustralya Savunma Kuvvetleri, dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan özel bir şirketle anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında mürettebatlı savaş uçaklarıyla birlikte uçma kabiliyetinde olan ve Avustralya’da geliştirilen insansız savaş uçaklarının üretileceği kaydedildi. 11 metre uzunluğunda ve 3.7 kilometre menzile sahip çok amaçlı uçakların ihraç edilmek üzere üretileceği belirtildi.

Konu üzerine açıklama yapan Avustralya Savunma Bakanı Christopher Pyne, geliştirilen prototipin diğer ülkelere satışının amaçlandığını ve projeye 40 milyon dolarlık yatırım yapıldığını aktardı. Dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip olan ABD’nin doğal müşterileri olacağının altını çizen Pyne, "Avustralya hava sahasında geniş test uçuşları için hazırız. İlk uçuş 2020 yılında gerçekleşecek" dedi. Pyne tamamı Avustralya’da geliştirilen yeni sistemin yalnızca Avustralya’da üretileceği, satışa bağlı olarak yurt dışında üretim ağının genişletileceğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avustralya’da geliştirilen ilk savaş uçağı olma özelliğine sahip olacak uçaklar ilk etapta Arap coğrafyasında alıcısını arayacak.

