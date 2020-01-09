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  4. Avustralya Irak'tan Askerlerini Çekmeyeceğini Açıkladı

Avustralya Irak'tan Askerlerini Çekmeyeceğini Açıkladı

09.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada Avustralya askerleri ve personelinin Irak'ta görev yapmaya devam edeceklerini söyledi

Avustralya Irak'tan Askerlerini Çekmeyeceğini Açıkladı

Irak Parlamentosu, Amerika’nın İranlı General Kasım Süleymani’yi düzenlediği hava operasyonuyla Bağdat’ta öldürmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması kararını almıştı.

ABD bu karara tepki gösterirken Almanya Irak’tan askerlerini çekmişti. Irak’ta az sayıda da olsa askeri bulunan bir başka ülke olan Avustralya’dan da asker çekme konusunda açıklama geldi.

Avustralya Başbakanı askerlerini Irak’tan çekmeyeceklerini açıkladı. Başbakan Scott Morrison yaptığı açıklamada ülkesinin askerlerinin Irak’ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Avustralyalı Başbakan, daha önceden planlandığı üzere Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir askeri geminin Hürmüz Boğazı’na gideceğini de söyledi.

Söz konusu gemi bölgedeki petrol tankerlerine koruma görevi için Hürmüz Boğazı’na gidiyor.

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