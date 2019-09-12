Avustralya İran'dan tutuklu 3 vatandaşının serbest bırakılmasını istiyor

CANBERRA (AA) - Avustralya hükümetinin, İran'da tutuklanan ikisi kadın üç Avustralyalının serbest bırakılması için Tahran yönetimine baskı yaptığı bildirildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Senato'da yaptığı açıklamada, ikisi Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip, tutuklu 3 Avustralya vatandaşıyla ilgili konuyu İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile "birçok kez" görüştüğünü belirtti.

Payne, "Avustralya hükümeti, gözaltına alındıkları andan itibaren vatandaşlarının serbest bırakılması için İran hükümetine baskı yapıyor. Hükümet, bu kişilere adil, insanca ve uluslararası normlara uygun şekilde muamele edilmesini sağlamak için çaba sarf ediyor." dedi.

Seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti ile ismi açıklanmayan bir kadın akademisyenin tutukluğunun uluslararası meselelerden kaynaklandığını düşünmediğini ifade eden Payne, "Bu tutuklamaların İran'ın nükleer programı, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırımları ya da denizlerdeki seyrüsefer güvenliği konusundaki uluslararası endişelerle bağlantılı olduğunu düşünmek için hiçbir sebebimiz yok." diye konuştu.