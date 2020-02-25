HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avustralya istihbarat başkanı: 'Neo-Naziler ülkede ciddi bir tehdit oluşturuyor'

Avustralya istihbarat başkanı: 'Neo-Naziler ülkede ciddi bir tehdit oluşturuyor'

25.02.2020 06:43 | Son Güncelleme

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mike Burgess, ülkede neo-Nazi hücrelerin ideolojilerini paylaşmak için sıklıkla bir araya geldiklerini, Nazi bayraklarını selamladıklarını söyledi ve aşırı sağın ülke işin 'ciddi, gerçek bir tehdit oluşturduğunu' ifade etti.

Avustralya istihbarat başkanı: 'Neo-Naziler ülkede ciddi bir tehdit oluşturuyor'

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, neo-Nazilerin ülkesi için 'gerçek bir tehdit oluşturduklarını' söyledi.

Burgess, aşırı sağcıların oluşturduğu 'küçük hücrelerin' düzenli olarak ideolojilerini paylaşmak için bir araya geldiklerini ve Nazi bayraklarını selamladıklarını ifade etti.

Burgess, yabancı ülkelerin casusluk faaliyetlerinin oluşturduğu tehdidin de Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti. İstihbarat Başkanı, bir yabancı 'uyuyan casusun' Avustralya'ya yerleştirdiğini ve yıllarca casusluk faaliyetleri yürüttüğünü de açıkladı.

Burgess, uzun bir dönem sessiz kalan bu ajanın daha sonra çalıştığı kişilere bilgi sızdırmaya başladığını ve bu bilgilerin Avustralya'da yaşayan yabancı uyruklu muhalifler için sorun yarattığını ve bu muhaliflerin yakalanmalarına neden olduklarını söyledi. Burgess hangi ülkenin Avustralya'ya ajan yerleştirdiğine dair bir şey söylemedi.

ASIO binası önünde açıklama yapan Burgess, aşırı sağcıların oluşturduğu tehdidin 'gerçek' olduğunu ve giderek 'büyüdüğünü' ifade etti ve "Avustralya'nın kırsal kesimlerinde küçük hücreler düzenli olarak buluşup Nazi bayraklarını selamlıyor, silahları denetliyor, dövüş teknikleri eğitimi veriyor ve nefret ideolojilerini birbirleriyle paylaşıyor" dedi.

İki yıl önce Avustralya medyasının paylaştığı bir fotoğrafta Avustralya ordusuna ait bir araçta Nazilerin sembolü svastika bayrağının dalgalandığı görülüyordu. Fotoğraf 2007 yılında çekilmişti. Dönemin Başbakanı Malcolm Turnbull askeri bir araçta svastika bayrağı bulunmasının 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu söylemişti.

Savunma Bakanlığı yetkilileri ise bayrağın 'şaka amaçlı' olduğunu, aşırı sağcı radikal bir eylem olmadığını söylemişti.

Burgess, yabancı ülkelerin casusluk faaliyetleriyle ilgili de birkaç devletin Avustralya'da siyasetçileri, medyanın etkili isimlerini, iş insanlarını ve akademisyenleri etkilemeye çalıştıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Çin'de can kaybı 2 bin 665’e çıktıÇin'de can kaybı 2 bin 665’e çıktı
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor

En Çok Okunan Haberler

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı

Tam 73 bin lira ceza kesildi! Bunu yapan yandı

Tam 73 bin lira ceza kesildi! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Diğer Haberler
Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı

Çin'de can kaybı 2 bin 665’e çıktı

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

Obama'dan madalyası bile vardı! 101 yaşında hayatını kaybetti

İspanya'ya tatile gelen İtalyan doktorda Kovid-19 tespit edildi

Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'dan sonra şimdi de İspanya

ABD'de dikkat çeken anket! Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

ABD'de dikkat çeken anket! Joe Biden öne geçti

ABD'de Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı

ABD'de çarpıcı Hafter gelişmesi! Başı büyük dertte

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

NASA'nın acı kaybı! Tarihe geçmişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.