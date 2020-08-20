HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avustralya koronavirüs aşısı için imzaları attı: Halka ücretsiz dağıtılacak

Avustralya koronavirüs aşısı için imzaları attı: Halka ücretsiz dağıtılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin muhtemel koronavirüs aşısının üretimi ve tedariki için ilaç üreticisi AstraZeneca'yla bir anlaşma imzaladıklarını ve başarılı olması halinde bu aşının tüm vatandaşlara ücretsiz sunulacağını söyledi.

Avustralya koronavirüs aşısı için imzaları attı: Halka ücretsiz dağıtılacak

AstraZeneca'nın deneysel aşısı, KOVİD-19'a karşı etkili aşı sağlamaya dair küresel çapta devam eden yarışta önde görülüyor.

Birçok ülke kimilerinde küresel bir kıtlık yaşanabileceği kaygılarını beraberinde getiren stokları garantiye almaya çalışırken Avustralya da nüfusu için yeterli dozun üretimi ve dağıtımı konusunda AstraZeneca'yla niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Morrison yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayla birlikte her Avustralyalı için erken erişimi güvenceye almış olduk" dedi.

Başarısını kanıtlaması halinde bu aşıyı zaman kaybetmeden kendi gayretlerimizle üretecek, tedarik edecek ve bunu 25 milyon Avustralyalı için ücretsiz yapacağız.

Dünya çapında ülkeler AstraZeneca'nın aşı adayının tedarikini rezerve etmeye çalışıyor. Son olarak geçen hafta Arjantin ve Meksika, aşıyı Latin Amerika'nın çoğu ülkesi için üreteceklerini açıkladı.

Birleşik Krallık hükümeti, 6 farklı deneysel aşıdan yaklaşık 340 milyon doz için anlaşmalar imzalayarak aşılamayı güvenceye alma yarışı verdiğini gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zengin ülkeleri aşı dozlarını tamamen tüketerek yoksul ülkeleri zarara uğratmamaları konusunda uyarıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salı günü yaptığı açıklamada, aşı tedariklerini sağlama almaya çabalarken ülkelerin kendi çıkarlarını diğerlerinin önüne koymasının pandemiyi daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

İnternet üzerinden gerçekleştirdiği brifingde "aşı milliyetçiliğini" sonlandırma çağrısı yapan Ghebreyesus, "Stratejik ve küresel açıdan (hareket etmek) aslında her ülkenin ulusal çıkarınadır, herkes güvende olana kadar kimse güvende değil" dedi.

Morrison, AstraZeneca'nın aşı adayının erken aşamada umut verici olmasına rağmen neticede etkili çıkacağına dair herhangi bir garanti olmadığını kaydetti.

Avustralya daha önce virüsün önünü almayı başarmış olsa da son bir ayda yeni enfeksiyon sayısında artış gözleniyor. Bununla birlikte ülkenin toplamda yaklaşık 24 bin vaka ve 438 can kaybı içeren rakamları, gelişmiş diğer birçok ülkeden çok daha düşük seyrediyor.

Avustralya, AstraZeneca anlaşmasının yanı sıra ABD'li bir tıbbi teknoloji şirketi olan Becton Dickinson'la da 100 milyon iğne ve şırınga satın almak için 24,7 milyon dolar'lık (yaklaşık 178,4 milyon TL) bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Tansiyon bu kez çok yükseldiTansiyon bu kez çok yükseldi
İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?

En Çok Okunan Haberler

Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
İzmir'de bir kadın vücudunda cam kesileriyle ölü bulundu
İzmir'de bir kadın vücudunda cam kesileriyle ölü bulundu
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Fenerbahçe'den Nwakaeme bombası
Fenerbahçe'den Nwakaeme bombası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
Zelenskiy Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, 'selfie' çekti
Zelenskiy Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, 'selfie' çekti
Tuzlu su artık dakikalar içinde içme suyuna dönüştürülebilecek
Tuzlu su artık dakikalar içinde içme suyuna dönüştürülebilecek
İran’dan flaş hamle: Balistik füze ürettiler
İran’dan flaş hamle: Balistik füze ürettiler
İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı
Tansiyon bu kez çok yükseldi
Yunanistan'da Oruç Reis istifası
Yunanistan'da Oruç Reis istifası
AB'den Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz yaptırımı' sorusuna cevap: Tüm seçenekler masada
AB'den Türkiye'ye yaptırım mı geliyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.