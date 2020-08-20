Avustralya koronavirüs aşısı için imzaları attı: Halka ücretsiz dağıtılacak

Birleşik Krallık hükümeti, 6 farklı deneysel aşıdan yaklaşık 340 milyon doz için anlaşmalar imzalayarak aşılamayı güvenceye alma yarışı verdiğini gösterdi.

Dünya çapında ülkeler AstraZeneca'nın aşı adayının tedarikini rezerve etmeye çalışıyor. Son olarak geçen hafta Arjantin ve Meksika, aşıyı Latin Amerika'nın çoğu ülkesi için üreteceklerini açıkladı.

Başarısını kanıtlaması halinde bu aşıyı zaman kaybetmeden kendi gayretlerimizle üretecek, tedarik edecek ve bunu 25 milyon Avustralyalı için ücretsiz yapacağız.

Morrison yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayla birlikte her Avustralyalı için erken erişimi güvenceye almış olduk" dedi.

Birçok ülke kimilerinde küresel bir kıtlık yaşanabileceği kaygılarını beraberinde getiren stokları garantiye almaya çalışırken Avustralya da nüfusu için yeterli dozun üretimi ve dağıtımı konusunda AstraZeneca'yla niyet mektubu imza ladıklarını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zengin ülkeleri aşı dozlarını tamamen tüketerek yoksul ülkeleri zarara uğratmamaları konusunda uyarıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salı günü yaptığı açıklamada, aşı tedariklerini sağlama almaya çabalarken ülkelerin kendi çıkarlarını diğerlerinin önüne koymasının pandemiyi daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

İnternet üzerinden gerçekleştirdiği brifingde "aşı milliyetçiliğini" sonlandırma çağrısı yapan Ghebreyesus, "Stratejik ve küresel açıdan (hareket etmek) aslında her ülkenin ulusal çıkarınadır, herkes güvende olana kadar kimse güvende değil" dedi.

Morrison, AstraZeneca'nın aşı adayının erken aşamada umut verici olmasına rağmen neticede etkili çıkacağına dair herhangi bir garanti olmadığını kaydetti.

Avustralya daha önce virüsün önünü almayı başarmış olsa da son bir ayda yeni enfeksiyon sayısında artış gözleniyor. Bununla birlikte ülkenin toplamda yaklaşık 24 bin vaka ve 438 can kaybı içeren rakamları, gelişmiş diğer birçok ülkeden çok daha düşük seyrediyor.

Avustralya, AstraZeneca anlaşmasının yanı sıra ABD'li bir tıbbi teknoloji şirketi olan Becton Dickinson'la da 100 milyon iğne ve şırınga satın almak için 24,7 milyon dolar'lık (yaklaşık 178,4 milyon TL) bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.



