Avustralya mahkemesinden sürpriz Djokovic kararı

Teniste erkeklerde dünya sıralamasında birinci sırada bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele edip edemeyeceğini belirleyecek davada hakim tenis yıldızının vizesinin iadesine ve sığınmacıların tutulduğu gözaltı merkezinden 30 dakika içinde serbest bırakılmasına hükmetti.

Yargıç Anthony Kelly, tenisçinin Melbourne havalimanında yetkililere turnuva organizatörleri ve iki tıbbi panel tarafından verilen tıbbi muafiyet belgesini gösterdiğini belirterek "Bu adam başka daha ne yapabilirdi ki?" dedi.

Ancak Avustralya hükümetinin avukatı Christopher Tran, Avustralya göç bakanlığının Djokovic'i ülkeden sınırdışı etme yetkisi bulunduğunu ve bu durumda Djokovic'in üç yıl süreyle ülkeye giriş yapamayacağını söyledi.

Mahkeme belgeleri Djokovic’in aşı olmadığını gösteriyor. Ancak tenisçi aşı belgesine ihtiyacı olmadığını çünkü geçen ay Covid olduğunu gösteren evrakları olduğunu belirtiyor. Avustralya makamları son altı ayda hastalığı atlatanların aşı belgesi zorunluluğundan geçici olarak muaf olabileceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

17-30 Ocak tarihleri arasında Melbourne'da düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere Çarşamba günü Melbourne'a uçan dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ülkeye girişine Avustralya Sınır Gücü (AFB) tarafından izin verilmedi. Sınırların güvenliğinden sorumlu AFB, Djokovic'in havalimanında sorguya çekildikten sonra, belgelerindeki eksiklik nedeniyle vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Djokovic'in geceyi iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin tutulduğu bir otelde geçirdiği belirtildi.

Djokovic'in ülkeye giriş işlemleri sırasında Covid-19'a karşı aşılarının tamamlandığını belgelemesi gerekiyordu. Aşıya şüpheyle yaklaşan açıklamaları ile bilinen Djokovic, ülkeye girişte aşıdan muaf olduğuna dair özel izin belgesi göstermişti.

Aşı olup olmadığına dair açıklamalarda bulunmayan Djokovic, aşı zorunluluğuna karşı çıkıyordu. Sırp raket Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da, 17 Ocak'ta başlayacak turnuva için özel izin aldığını belirtmişti.

Dünyaca ünlü tenisçinin paylaşımı Avustralya'da öfkeyle karşılandı. Dünyada en uzun süreli kapanan ülke olan Avustralya'da uzun süre sıkı seyahat kısıtlamaları uygulanmıştı. Aşı oranının yüksek olmasına rağmen, Omicron varyantının yayılmasıyla ülkede vaka sayıları da yeniden artışa geçti.

Sırp tenisçinin Avustralya'ya girişine izin verilmemesi Avustralya ve Sırbistan arasında diplomatik gerginliğe de yol açmıştı.

AFP, AP / SSB, EC

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