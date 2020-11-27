Avustralya ordusu Afganistan'da savaş suçları işlediğinden kuşkulanılan 13 askeri ihraç ediyor

Avustralya ordusu adına açıklama yapan Korgeneral Rick Burr, 13 askere kendilerine haklarındaki kuşkuları ve ihraç edilmek üzere görevden uzaklaştırıldıkları bildirilen mektuplara yanıt vermeleri için iki hafta süre verildiğini söyledi.

Raporda rapor savaş suçu teşkil edebilecek 25 askerin karıştığı savaşta uygulanan uluslararası kuralların ihlali niteliğinde 23 öldürme olayı saptanmış, 36 olayın da federal polis tarafından incelenmesi tavsiye edilmişti.

Afganistan hükümeti, cinayetlerin affedilemeyeceğini ancak geçen hafta yayımlanan raporun adaletin yerini bulmasına yönelik bir adım olduğunu bildirdi.

Bunun dışında daha önce Hava Kuvvetleri özel birliklerine mensup 19 asker hakkında cinayetlerle ilgili dava açılabileceği bildirilmişti.

Özel kuvvetlere mensup bu askerlerin cinayetlerin işlenmesine iştirak ettikleri ya da izledikleri ve ifade verirken doğru söylemediklerinden şüphe ediliyor.

Avustralya ordusu, Afganistan'da görev yapan birliklerinin 39 sivil ve esirin öldürülmesinde rol oynadıklarına dair sert bir raporun yayımlanmasından bir hafta sonra, 13 askerine ihraca hazır olmalarını bildirdi.

Korgeneral Burr henüz kimsenin ihraç edilmemiş olduğunu söyledi ama yerel gazetelerde iki askerin ilişiğinin şimdiden kesilmiş olduğu haberleri yer aldı.

Gazeteler bu askerlerin, bir televizyon araştırmasına da konu olan bir Afgan sivilin öldürülüşüne tanık olduklarını yazdı.

Raporda savaş suçlarına dair hangi tespitler vardı?

Geçen hafta yayımlanan rapor, Afganistan'da 2009 ile 2013 yılları arasında bazı savaş esirleri, köylüler ve sivillerin katledilmesinden, bölgede görev yapan bir kısım Avustralya askeri arasında egemen olan "savaşçı kültürünü" sorumlu tutmuştu.

Raporda 23 ayrı olay tespit edilmiş ve buralarda işlenen "yasa dışı cinayetlere" 25 özel kuvvet askerinin ya doğrudan katıldığı ya da alet oldukları kaydedilmişti.

Ayrıca federal polisin toplam 36 vakayı incelemesi tavsiye edilmişti.

Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı General Angus Campbell, olayların hiç birinin "sıcak çatışma otamında yaşandığı söylenemez" dedi.

Raporda şu bulgulara da yer verildi:

Acemi askerler "kanlama" diye bilinen bir uygulama ile ilk kez bir savaş esirini vurmak suretiyle öldürmeye alıştırılıyordu

İşlenen suçları gizlemek için, öldürülen Afganların cesetlerinin yakınına silah ya da başka suça işaret eden malzemeler konuyordu

İki vakada da savaş suçu teşkil edebilecek şekilde "zulüm" niteliğinde davranışlar tespit edildi

Şimdi ne olacak?

Avustralya Başbakanı Scott Morrison rapordaki bilgiler doğrultusunda açılabilecek davaları değerlendirmek üzere bir özel savcı atanacağını açıkladı.