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Avustralya polisi evsiz adamın kayıp faresini bulmak için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Sydney'de sokakta yaşayan Chris'in faresinin bu ay başında kaybolduğunun sosyal medyada duyulması üzerine harekete geçen Yeni Güney Galler Polisi, fareyi bularak sahibine teslim etti - Polisin paylaştığı görüntülerde, sahibinin "Öp" demesi üzere Chris'i öpen Lucy isimli farenin, evsiz adamın omuzuna çıkarak onu öpmeye devam etmesi yer alıyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Sydney kentinde sokakta yaşayan 59 yaşındaki Chris isimli adamın kayıp faresi, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Yeni Güney Galler (NWS) Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen hafta evsiz sahibi ile yaşadığı sokaktan çalındığı düşünülen farenin bulunarak sahibine teslim edildiği belirtildi. Paylaşımda, Lucy isimli farenin sahibi Chris'e teslim edilme anının görüntü ve fotoğrafları da yer aldı.

Chris, bulunan farenin Lucy olup olmadığını soran polise, "Evet bu o, gözünün biri kör. Beni tanıdı." cevabını verdi. Sahibinin "Öp" demesi üzere Chris'i öpen Lucy, evsiz adamın omuzuna çıkarak onu öpmeye devam etti.

Polislere, "Hepinizi onu aramanın derdine soktuğum için üzgünüm." diyen evsiz adam, "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye soran polisi "Harika hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. O da beni özlemiş." diye yanıtladı.

NWS Polisi, daha önce çalındığından kuşku duyulan Lucy'nin kaybolduğunu düşünen bir kadın tarafından sokaktan alınıp yardımcı olmak üzere eve götürüldüğünü, daha sonra sosyal medyadaki kayıp paylaşımlarını gören ismi açıklanmayan hayvansever kadının fareyi polis istasyonuna teslim ettiğini açıkladı.

Kahverengi ve beyaz renklerdeki Lucy, sahibinin tuvalete gidip gelmesi sürecinde ortadan kaybolmuştu.

Sydney polisi, sokaklarda karton kutu içinde sahibiyle yaşadığı bilinen evcil farenin bu ayın başında kaybolduğunun sosyal medyadan duyulması üzerine harekete geçmişti.

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