Avustralya polisiyle böyle dalga geçmişler! 'Sıkıysa yakala' Dünya, Türkiye'deki 'Comanchero' adlı uluslararası suç örgütüne yönelik operasyonu konuşuyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin 'Kafes' operasyonu yapıldığını duyurmuştu. Buna göre; Avusturalya merkezli organize suç örgütü 'Comanchero'ya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce operasyon düzenlenmişti. ABD ve Avusturalya makamları tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt lideri 'Reis' kod adlı Hakan Ayık'ın yanı sıra; kırmızı bültenle aranan Duax Dopena Ngakuru, Hakan Arif Tavuçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte 37 şüpheli yakalanmıştı. Örgüte ve operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Örgütünün sözde lideri Mick Hawi 2018 yılında öldürülmüştü. Hawi'nin ölümünün ardından örgütün başına Mark Douglas Buddle geçti. Silahlı suç örgütünün uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Adam Öldürme, Silahlı Yağma, Kundaklama, Adam Kaçırma, Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği tespit edildi. Örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edildi. Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan 'reis' lakaplı Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

SUÇLARDAN ELDE ETTİKLERİ PARALARI TÜRKİYE'DE AKLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Ayık'ın Türkiye'ye gelerek Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri, Türkiye'de aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya "Suç işlemek için örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" suçlarından operasyon düzenledi.

4.5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Öte yandan MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık paylarına İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulduğu öğrenildi.

"DÜNYANIN EN ÇOK ARADIĞI BARONLAR"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Nihat Uludağ, "Bu saydığımız isimler dünyanın en çok aradığı baronlar aslında. Dünyanın 100 milyar dolarlık uyuşturucu trafiğine yön veren isimler. Türkiye'ye gelmişler, elde ettikleri kara paraları Türkiye'de aklamaya çalışmışlar. MASAK'ın yaptığı incelemede bu tespit edilmiş. Türkiye'de sokmaya çalıştığı yaklaşık 4,5 milyar lira kara para MASAK tarafından tespit edildi." şeklinde konuştu.

"AVUSTRALYA POLİSİNE 'SIKIYSA YAKALA' DEYİP VİDEO ÇEKİYOR"

Uludağ "Hakan Ayık, çetenin lideri. Hakan Ayık'ın 'Sıkıysa yakala' diye ilginç bir hikayesi var. Hakan Ayık, o kadar güçlü ve o kadar önemli bir yer teşkil ediyor ki Avustralya polisi onu yakalamak için evine operasyon düzenliyor. Ayık da Avustralya polisini izlemek için evine hırsız kamerası koyuyor. Ve havalimanındayken Avustralya polisinin evine düzenlediği operasyonu izliyor cep telefonundan, daha sonra o eve çetenin motosikletli üyelerini gönderiyor. Polisle çeteyi çatıştırıyor ve "Sıkıysa yakala" deyip bir video çekiyor ve oradan kaçıyor. Hakkında belgeseller çekilmiş bir baron. Avustralya polisine "Sıkıysa yakala" diyen Hakan Ayık işte İstanbul Narkotik polisinin yaptığı o başarılı operasyonda yakalandı." dedi.

OPERASYON DÜNYADA YANKILANDI! TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Türkiye'deki bu başarılı operasyon, dünya çapında geniş yankı buldu, Avustralya'dan Türkiye'ye övgüler geldi. Diğer yandan İngiliz basınında çete lideri Hakan Ayık'ın başını yakan bir telefon uygulamasına vurgu yapıldı. İngiliz basınında yazan bilgilere göre Ayık yanlışlıkla polise yardım edip suç ortaklarını tuzağa düşürdü.

Avustralya’da “Facebook gangsteri” adıyla da bilinen Ayık, 10 yıldan uzun süredir “büyük miktarlarda uyuşturucu tedariki” suçlamasıyla, Avustralya‘nın New South Wales eyaletinin en çok arananlar listesindeydi.

Avustralya Federal Polisi (AFP) sözcüsü başarılı operasyon yaptığı açıklamada Türkiye'ye övgüler yağdırdı ve "Türkiye, organize suçlarla küresel mücadelede bölgesel bir liderdir. AFP, Türk polisinin organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişileri engelleme ve tutuklama konusundaki kararlılığına tanık olmuştur ve bunu takdir etmektedir" açıklamasında bulundu.

Dünya basını söz konusu operasyonu 'Avustralya'nın en çok aranan adamı Türkiye'de tutuklandı', 'Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'de tutuklandı' başlıkları ile duyuruldu.

ÇETE LİDERİNİN KULLANDIĞI BİR TELEFON UYGULAMASININ BAŞLARINI YAKTIĞINI YAZDILAR

İngiliz yayın kuruluşu SKYNews çetenin dokunulmaz olduklarını düşünerek büyük bir hata yaptığını yazarken, BBC Ayık'ın ortaklarını nasıl yanlışlıkla ele verdiğine dikkat çekti. BBC'de yer alan habere göre soyadını sonradan 'Reis' olarak değiştiren Ayık’ın kullandığı 'An0m' isimli bir telefon uygulaması yüzlerce zanlının yakalanmasını sağladı.

2021’de kamuoyuna açıklanan bir FBI soruşturmasıyla yapılan suçlamalara göre, Ayık An0m uygulamasının üç yöneticisinden biriydi ve uygulamanın organize suç dünyasında popülerleşmesinde etkili olan dört isim arasındaydı. Kullanıcılar uygulamanın şifreli olduğunu düşünüyordu ama uygulama aslında yazışmaları takip eden FBI tarafından kontrol ediliyordu. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile FBI tarafından 16 ülkede yürütülen ve bugüne kadarki en büyük polis operasyonlarından biri olan "Truva Kalkanı"nın, Hakan Ayık sayesinde ilerlediği ortaya çıkmıştı.

FBI tarafından yönetilen operasyonda polis tarafından suç örgütlerine satılan An0m şifreli telefonlar, Hakan Ayık tarafından diğer suç örgütlerine tanıtıldı ve satıldı. Bu da, 16 ülke polisinin, suç örgütlerini kolayca takip etmesini sağladı. Operasyona, polis tarafından suç örgütlerine satılan şifreli haberleşme hattı An0m sayesinde suçlulara ulaşılması nedeniyle, tarihteki Truva Atı'na atıfla "Truva Kalkanı" adı verildi.

Europol kaynaklarına göre polisin suçlulara satmayı başardığı şifreli hat, Hakan Ayık sayesinde yaygınlaştı. Ayık, farkında olmadan polise yardım ederken, suç ortaklarını da tuzağa düşürdü. Avustralya polisine göre Hakan Ayık, An0m'un suç örgütleri arasında kullanılması konusundaki en etkili güçtü. Suç örgütlerine sızan sivil polislerin 2018 yılında satmaya başladığı şifreli telefonu ilk alanlardan biri Hakan Ayık oldu.

Yalnızca mesaj gönderip alabilen ve suçlular tarafından şifresinin asla kırılamadığına inanılan telefonun Ayık'ın eline geçmesinin ardından satışlar da arttı. Çünkü Hakan Ayık, kendi suç şebekesi içinde bol bol telefonun reklamını yaptı. Avustralyalı yetkililere göre, bu durum polisin işini oldukça kolaylaştırdı.







