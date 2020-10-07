Avustralya sahiline vuran bir parça Kayıp Malezya Uçağı hakkındaki iddialı yeniden gündeme getirdi

Avustralya'nın kuzey sahillerine vuran uçak enkazına benzeyen bir parça, akıllara MH370 sefer sayılı Kayıp Malezya Uçağını getirdi. Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

Bir balıkçının bulduğu parça tartışmaları yeniden alevlendirdi. Deniz kabuklarıyla kaplı parça hakkında konuşan Aviyonik teknisyeni Mick Elcoate, "İlk düşüncelerim bir yatın dümeninin parçası olduğu yönünde..." dedi.

Avustralya Uçak Sahipleri ve Pilotlar Derneği, geçtiğimiz gün bulunan parçanın fotoğraflarını Facebook sayfasında paylaştı. Fotoğrafı “MH370 yapbozunun başka bir parçası olabilir mi?” notuyla paylaştılar. Bunun üzerine sosyal medyada Kayıp Malezya uçağı hakkındaki spekülasyonlar yeniden alevlendi.

NE OLMUŞTU?

8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur kentinden Pekin'e hareket eden MH370 sefer sayılı Malezya uçağı 239 yolcusuyla birlikte bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Kayıp Boeing 777'yi bulmaya yönelik tüm girişimler başarısız oldu.

Malezya, MH370'i resmi olarak kaza ilan etti ve gemideki 239 kişinin tamamının 29 Ocak 2015'te öldüğünün varsayıldığını söyledi.

Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Malezya hükümetinin "en üst kademelerinin" MH370 kaptanının toplu bir cinayet-intiharla uçağı düşürdüğüne inandığını söylemişti.

