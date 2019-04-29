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Avustralya seçimlerinde erken oy kullanma işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 06:59 | Son Güncelleme

Avustralyalı seçmenler, 18 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde açılan erken oy kullanma merkezlerinde oylarını kullanıyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da 18 Mayıs 2019'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 16 milyondan fazla seçmenin, erken oy kullanma merkezlerindeki oy verme işlemi başladı.

Avustralya'yı yönetecek 46'ıncı hükümeti belirleme hakkına sahip Avustralyalı seçmenler, 18 Mayıs'taki oy kullanma yoğunluğunu hafifletmek için açılan erken oy kullanma merkezlerinde oylarını kullanıyor.

Genel seçimlere yaklaşık 20 gün kala siyasi partilerin seçim kampanyaları devam ederken, ülke genelinde açılan merkezlerde, bugün başlayan oy verme işlemi kapsamında seçmenler, hafta içi her gün bu merkezlere gelerek oylarını kullanabilecek.

Avustralya Seçim Komisyonu tarafından sağlanan erken oy kullanma fırsatı, yurt dışına seyahate çıkmak isteyenler, çalışanlar ve seçim günü telaşına girmek istemeyenler için düzenleniyor.

- Seçim gününün yoğunluğunu azaltmak için uygulanıyor

Uygulamanın birçok açıdan faydalı olduğunu hatırlatan Türk asıllı seçmenlerden Osman Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçim günü bazı arkadaşlar unutabiliyor seçimin olduğunu, ondan sonra bayağı bir yoğunluk oluyor, sıralar oluyor onu önlemek için böyle bir kolaylık sağlıyorlar." dedi.

Seçim gününün yoğun geçmesinin beklendiğini dile getiren ve bu yüzden Türk asıllı seçmenlere erken oy vermelerini öneren Uyanık, "Burada yaşayan Türk toplumuna gelip erken oyunu kullanmasını öneririm. Çünkü o gün 18 Mayıs sabahı gerçekten yoğun olacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Avustralya'da 3 yılda bir yapılan genel seçimlerde, 16 milyon 424 bin 248 seçmen, ülkeyi gelecek 3 yıl boyunca yönetecek hükümeti belirlemek üzere sandık başına gidecek.

- Seçim anketlerinde İşçi Partisi önde görünüyor

Avustralya'da iktidardaki Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, anketlerde anamuhalefetteki İşçi Partisinin gerisinde görünüyor.

Ülkede 2 Haziran 2016'da yapılan bir önceki genel seçimlere dönemin Başbakanı Malcolm Turnbull yönetiminde giren Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, 150 sandalyeli parlamentoda 76 milletvekili çıkartarak yoluna devam etmişti.

Ancak Başbakan Turnbull ile görüş ayrılığına düşen milletvekilleri, parti içinde yapılan liderlik oylamasında Hazine Bakanı Scott Morrison'u Başbakan olarak seçmişti.

Görevden indirilen Malcolm Turnbull, aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak, milletvekilliğinden istifa etmişti.

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