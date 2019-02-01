Avustralya sel baskınları ve rekor sıcaklarla boğuşuyor

Ani iklim değişikliklerinin sıkça yaşandığı Avustralya’da yüksek sıcaklıklar etkili olurken sel baskınları yaşanıyor. Queensland eyaletinde aşırı yağışlar su baskınlarına sebep olurken Sidney’de ise 43.4 ile son yılların en yüksek sıcaklık değeri ölçüldü. Tasmanya’da ise orman yangınları sürüyor.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde aşırı yağışlar sele sebep oldu. Yılın her mevsiminde yüksek oranda yağış alan ve tropik iklime sahip tek bölge olan Queensland’da metrekareye 350 milimetre yağış düştü. Eyaletin en büyük şehri Brisbane’de de hayat felç oldu. Şehrin belirli kesimlerinde nehir yataklarında taşmalar meydana geldi. Yetkililer, yaşanan felaketin ‘şimdiye kadar yaşanan en kötü sel’ olduğunun altını çizdi. Meteoroloji birimi aşırı yağışların tropik fırtınalarla birlikte hafta boyunca süreceğini belirtti.

Sidney yılın en sıcak gününü yaşadı

Avustralya bir yandan sel felaketleri ve tropik fırtınalarla mücadele ederken diğer yandan yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Ülkenin en büyük şehri Sidney’e bağlı olan Yeni Güney Galler eyaletinde yaz mevsiminin en sıcak günü yaşandı. Termometreler 43.4 ile zirve yaptı. Bu aynı zamanda son yılların en yüksek sıcaklık değeri olarak ölçüldü.

Meteoroloji Bürosu, Sydney Havaalanı, Sydney Olimpiyat Parkı’nda 40 derecenin üzerinde sıcaklık değeri kaydettiklerini belirtti. Aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken halk, ozon tabakasının zararlarına karşı uyarıldı. Avustralya, uzun yıllardır ozon tabakasından yayılan zararlı ışınların insan sağlığını en çok tehdit eden ülke olarak gösteriliyor.

Tasmanya’da orman yangınları sürüyor

Öte yandan Avustralya’nın Tasmanya eyaletinde aşırı sıcaklıklar orman yangınlarına neden oldu. Her yıl yaz aylarında orman yangınlarına maruz kalan başkent Hobart’ta 3 itfaiyeci ciddi şekilde yaralandı. Doğal hayatın tehdit altında olduğu şehirde 600 itfaiyecinin yangınları kontrol altına almak için gece gündüz çalıştığı kaydedildi.

