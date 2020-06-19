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Avustralya semalarında gizemli bir ateştopu belirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Avustralya semalarında görülen mavi ışıklı bir ateştopu hem baykuşları hem de astronomi topluluğunu şaşırttı.

Avustralya semalarında gizemli bir ateştopu belirdi!

15 Haziran'da yerel saatle 01:00'de görülen ateştopu, birçok gözlemci tarafından videoya kaydedildi. Gökyüzünde akıp giden ateş topunun ilk başta turuncu ve sarı arasında bir renkte belirdiği, arkasında da kısa bir kuyruk bulunduğu görüldü.

Kanberra'daki CSIRO-NASA izleme istasyonunun yöneticilerinden Glen Nagle, “Gerçekten muhteşem bir gözlemdi” diye konuştu. Nagle, cismin uzaktaki Pilbara bölgesinde, Kuzey Bölgesi'nde ve Güney Avustralya'da da gözlendiğini aktardı.

Space.com’un haberine göre bilim insanları, bu parlak ışık şovunu oluşturan hangi maddenin atmosferde yandığından emin değil. Bazı amatör astronomlar, cismin belki de son dönemde gerçekleşen bir roket fırlatışından kalan enkaz olabileceğini düşünüyor.

Ancak Curtin Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknoloji Merkezi'nden Renae Sayers buna katılmıyor. Ona göre bir uzay enkazı atmosfere yeniden girdiğinde sadece bir çeşit kıvılcım oluşuyor. Pilbara üzerindeki ateş topu ise gökyüzüne doğru düzgünce kayıyor. Bu da meteor diye bilinen doğal bir uzay cismi olma olasılığını artırıyor.

Öte yandan ateştopu diye sınıflandırılacak kadar parlak göktaşları nadir görülüyor. Ancak Dünya’ya gelen sıradan uzay kayaları çok yaygın. NASA'ya göre, her gün Dünya'ya yaklaşık 48.5 ton meteor malzemesi düşüyor. Çoğu uzay kayası ya tamamen parçalanıyor ya da atmosferde bir çakıl taşı kadar küçülüyor.

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