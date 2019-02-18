Avustralya, siber saldırıda dış güçleri suçladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, parlamentonun bilgisayar sistemine düzenlenen siber saldırının dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Avustralya’da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırı gerçekleştirildi. Avustralya, Mayıs ayının sonlarında yapılacak seçimlere hazırlanırken, Siber Saldırı İstihbarat Bürosunun siber saldırının tespit etmesinin ardından sistemdeki bütün şifreler değiştirildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, siber saldırının dış güçlerce düzenlendiğini öne sürdü. Morrison, ilk değerlendirmeye göre hackerlerin siyasi partilerin bilgisayar sistemine geri dönüşü olmayan hasar verdiğini aktardı. Mecliste konuşan Başbakan Morrison, "Siber uzmanlarımız bu kötü niyetli saldırıdan dış güçlerin sorumlu olduğuna inanıyor” dedi. Ulusal Liberal Partisi, İşçi Partisi ve Emek Partisi’nin bilgisayar sistemlerinin siber saldırıdan etkilendiğinin farkında olduklarını ifade eden Morrison, verilerin çalınıp çalınmadığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını kaydetti.

Çin, Rusya ve İran suçlu konumunda

Avustralya hükümetinin internet güvenliğinden sorumlu Siber Güvenlik Merkezi (ASCS) Başkanı Alastair MacGibbon, yerel bağlantıların hala güvence altında olduğunu kaydetti. MacGibbon, gazetecilere yaptığı açıklamasında "Ülke içi ve dışındaki çalışma arkadaşlarımızla saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Yapılan analizler, Çin, Rusya ve İran’ın gerçekleştirilen siber saldırıda suçlu konumunda olduğunu ifade ediyor.

Avustralya Stratejik Politika Kurumundan Uluslararası Siber Politika Merkezi Başkanı Fergus Hanson, "Olayı kimin planladığını düşündüğümüzde Rusya’yı göz ardı edersek, önde gelen şüphelinin Çin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

