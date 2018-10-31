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Avustralya Trans-Pasifik Serbest Ticaret Anlaşması'nı onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

ABD'nin çekildiği anlaşma 30 Aralık'ta yürürlüğe girecek

Avustralya, Trans-Pasifik Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylayan 6. ülke olduğunu duyurdu.

Kyodo'nun haberine göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yakın geçmişinde "en kapsamlı ve iddialılarından biri" olarak nitelendirdiği anlaşma konusunda Yeni Zelanda'ya iç prosedürlerin tamamlandığına dair bildirimde bulunduklarını açıkladı.

Morrison, anlaşmanın, Avustralya iş dünyasının büyümesine destek olacağını ve 2030 yılına kadar ulusal ekonomiye 11,1 milyar ABD doları kazanç sağlamasını ümit ettiklerini ifade etti.

Trans-Pasifik Ortaklığı İçin Kapsamlı ve Aşamalı Geçiş Anlaşması'nın, imzacı taraflardan en az 6'sının iç prosedürlerini tamamlamasından 60 gün sonra yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Avustralya'nın onaylamasıyla anlaşmanın 30 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan ülkesini çekmesinin ardından dünya ekonomisinin yüzde 13'ünü teşkil eden taraf 11 ülke, yeniden düzenlenen anlaşma metnini mart ayında imzalamıştı.

Anlaşmayı daha önce Japonya, Kanada, Meksika, Singapur ve Yeni Zelanda onaylamıştı.

Tarım ve endüstri ürünlerinde vergi kesintisi sağlayacak anlaşma, şirketlerin denizaşırı iş yapmasını kolaylaştıracak.

İmzacı taraflardan Vietnam, Malezya, Brunei, Peru ve Şili ise henüz anlaşmayı onaylamadı.

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anlaşma Avustralya Serbest ticaret Trans-Pasifik

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