Avustralya Uluslararası Avalon Airshow

MELBOURNE (AA) - Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı Avalon Airshow 2019’un ikinci gününde renkli görüntüler oluştu.

Avustralya’nın Geelong kentinde 1 Mart'ta başlayan fuar, ikinci gününde savaş uçakları ve akrobasi pilotlarının gösterileriyle devam etti.

Havacılık endüstrisinde dünyanın önde gelen ülke ve firmalarının katıldığı fuara yoğun ilgi gösteren Avustralyalılar, birbirinden heyecanlı akrobasi gösterilerini izleme imkanı buldu.

Akrobasi pilotu Paul Bennet (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya’nın yanı sıra Çin, Güney Kore ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerde çok sayıda akrobasi gösterisi yaptığını belirtti.

Erken yaşlarda başladığı akrobasi pilotluğunu 20 yıldan bu yana devam ettirdiğini hatırlatan Bennet, uçmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Bennet, 3 uçakla gerçekleştirdikleri birbirinden zor ve riskli hareketleri önce yüksekte denediklerini, başarılı oldukça yere daha yakın mesafelerde gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Fuar, yarın yapılacak gösterilerin ardından son erecek.

