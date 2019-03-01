Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı başladı

MELBOURNE (AA) - Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı "Avalon Airshow 2019" hava unsurlarının gösterileriyle başladı.

Avustralya’nın Geelong kentinde 1-3 Mart'ta düzenlenen "Avalon Airshow 2019", havacılık endüstrisinde dünyanın önde gelen ülke ve firmalarına ev sahipliği yapıyor.

İki yılda bir düzenlenen ve güney yarım kürenin en büyüğü kabul edilen fuar, kapalı, açık ve gösteri alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

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On binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarın kapalı alanlarında havacılık endüstrisinin önde gelen firmaları geliştirdikleri ürünlerin prototiplerini ve yeni teknolojilerin tanıtımını yapıyor. Bu bölümde, insansız hava araçlarından (İHA) roketlere, helikopter tasarımlarından savaş uçağı motorlarına, uzay teknolojisinden savaş uçaklarına, radar sistemlerinden drone'lara kadar birçok ürün muhataplarına tanıtılıyor.

Fuarın açık alanlarında da yolcu uçaklarından savaş helikopterlerine, dev nakliye uçaklarından zırhlı askeri araçlara, akrobasi uçaklarından sivil helikopterlere kadar tüm hava unsurları sergileniyor. Ziyaretçiler havacılık sektöründeki askeri ve sivil hava unsurlarını yakından görebiliyor.