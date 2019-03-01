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Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan "Avalon Airshow 2019" hava unsurlarının gösterileriyle başladı

MELBOURNE (AA) - Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı "Avalon Airshow 2019" hava unsurlarının gösterileriyle başladı.

Avustralya’nın Geelong kentinde 1-3 Mart'ta düzenlenen "Avalon Airshow 2019", havacılık endüstrisinde dünyanın önde gelen ülke ve firmalarına ev sahipliği yapıyor.

İki yılda bir düzenlenen ve güney yarım kürenin en büyüğü kabul edilen fuar, kapalı, açık ve gösteri alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

- Savunma sanayi fuarda buluştu

On binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarın kapalı alanlarında havacılık endüstrisinin önde gelen firmaları geliştirdikleri ürünlerin prototiplerini ve yeni teknolojilerin tanıtımını yapıyor. Bu bölümde, insansız hava araçlarından (İHA) roketlere, helikopter tasarımlarından savaş uçağı motorlarına, uzay teknolojisinden savaş uçaklarına, radar sistemlerinden drone'lara kadar birçok ürün muhataplarına tanıtılıyor.

Fuarın açık alanlarında da yolcu uçaklarından savaş helikopterlerine, dev nakliye uçaklarından zırhlı askeri araçlara, akrobasi uçaklarından sivil helikopterlere kadar tüm hava unsurları sergileniyor. Ziyaretçiler havacılık sektöründeki askeri ve sivil hava unsurlarını yakından görebiliyor.

Gösteri bölümünde ise havacılık sektörünün yeni piyasaya sürdüğü savaş uçakları, nakliye uçakları ve helikopterler hünerlerini sergilerken, akrobasi pilotları da gösterileriyle ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

- Savaş uçakları hünerlerini gösterdi

Fuar kapsamında Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve ABD'ye ait savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra devasa nakliye uçakları havalanarak hünerlerini gösterdi. Avustralya Hava Kuvvetlerine ait F/A -18F Super Hornet, ABD’nin C-17 Globemaster, F-35A ve F-22A Raptor savaş uçakları gökyüzünde marifetlerini solo ve birlikte yapılan uçuşlarla sergiledi.

- Akrobasi gösterilerine yoğun ilgi

Avalon Airshow’un en renkli anlarından biri de akrobasi pilotlarının havalanmasıyla yaşandı. Takım halinde yapılan gösterilerin arasında yer alan solo hareketlerle gökyüzünde taklalar atan pilotların gösterileri ilgiyle izlendi.

Geelong kentindeki Avalon Havaalanı pisti ve fuar alanında başlayan "Avalon Airshow 2019" 3 Mart Pazar günü sona erecek.

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Avustralya Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı Avalon Airshow 2019

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