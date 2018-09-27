Avustralya uyruklu DEAŞ'lı: Elime hiç silah almadım

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- ABD'nin ölüm listesinde bulunan ve Kilis'te yakalanarak tutuklanan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi. Prakash, eline hiç silah almadığını öne sürüp, gerçek yüzünü görünce de örgütten ayrıldığını iddia etti.

24 Ekim 2016 tarihinde Kilis'in İnanlı köyünde Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarında Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın da bulunduğu bir grup DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine gönderildi. Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirlenen Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Gaziantep cezaevinden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada savunma yapan Neil Christopher Prakash, Suriye’ye daha fazla dini bilgi almak için gittiğini öne sürerek, “Örgütün gerçek yüzünü gördüğüm zaman örgütten ayrıldım. Hiçbir zaman elime silah almadım. 3 yıl boyunca kurslarda dini eğitim aldım. Suriye’de dini bilgi almak ve insanları yardım etmek için gittim” dedi.

Mahkeme heyetinin örgüte ne zaman katıldığı sorusuna 2013 yılı olarak yanıt veren Prakash, savcılık ve jandarma sorgusunda 2015 yılında katıldığı yönünde ifadesini hatırlatınca, "Korkudan öyle ifade verdim. Oradaki ifadeyi sahte kimlikle verdim. Korktuğum için bilgilerin hepsini yanlış söyledim" dedi.

Prakash, Suriye’ye ilk gittiğinde Ahraru Şam örgütüne katıldığını ve her hangi bir silahlı eylemde yer almadığını iddia etti. Prakash, Suriye'de bulunduğu sırada yanlarına gelen ve Avustralya dilini konuşanlar olduğu için DEAŞ'a katıldığını da iddia etti. İdlip, Rakka ve Musul’da bulunduğunu öne süren Prakash, silahlı fotoğraflarını ise örgüte katılmak istediği sırada kabul edilmek için çektirdiğini söyledi.

Örgüte ilişkin bilgilerini yazılı olarak da verebileceğini ve pişman olduğunu söyleyen Prakash'ın avukatı Reşat Davran da müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, beyanları ile pişman olduğunu etkin olarak duruşma ve beyanlarında da ifade ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti tahliye talebini reddedip tutukluluğunun devamına karar verdiği Prakash’ın irtibatta olduğu kişilerin tespit edilmesi, dijital materyallerin incelenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

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