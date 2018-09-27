Avustralya uyruklu DEAŞ'lı: Elime hiç silah almadım

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- ABD'nin ölüm listesinde bulunan ve Kilis'te yakalanarak tutuklanan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi. Prakash, eline hiç silah almadığını öne sürüp, gerçek yüzünü görünce de örgütten ayrıldığını iddia etti.

24 Ekim 2016 tarihinde Kilis'in İnanlı köyünde Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarında Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın da bulunduğu bir grup DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine gönderildi. Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirlenen Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Gaziantep cezaevinden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada savunma yapan Neil Christopher Prakash, Suriye’ye daha fazla dini bilgi almak için gittiğini öne sürerek, “Örgütün gerçek yüzünü gördüğüm zaman örgütten ayrıldım. Hiçbir zaman elime silah almadım. 3 yıl boyunca kurslarda dini eğitim aldım. Suriye’de dini bilgi almak ve insanları yardım etmek için gittim” dedi.