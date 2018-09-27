Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin yargılanması

"Suriye'de 3 yıl kaldım. Sadece dini kurs aldım. Hiç silah kullanmadım. Herhangi bir savaşta ya da çatışmada bulunmadım. Suriyeli insanların yardıma muhtaç olduğunu gördüm. Onlara birilerinin yardım etmesi gerekiyordu. O yüzden Suriye'ye gittim. İlk gidişimde IŞİD'e katılmadım. Daha sonra IŞİD'ten bir grup geldi, bizim dilimizde konuşabiliyorlardı. Daha iyi iletişim kurabileceğimi düşündüm ve IŞİD'e katıldım. Sırayla İdlib, Rakka ve Musul şehirlerinde bulundum. IŞİD'in yöneticileriyle hiç görüşmedim. Sadece asker konumundaki üyelerle görüşmem oldu. Suriye'de bulunduğum 3 yıl boyunca sadece halk işleriyle ilgilendim, yardım ettim, medya işleriyle uğraştım."

İslami bilgiler öğrenmek için terör örgütüne katıldığını savunan Prakash, şunları anlattı:

Prakash, yeminli tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, terör örgütüne katıldığını ancak örgütün gerçek yüzünü gördüğü için ayrıldığını öne sürdü.

Prakash, terör örgütünden kendisini öldürmek istedikleri için kaçtığını vurgulayarak, "IŞİD bir terör örgütüdür ve İslam'ı kullanmaktadır. Ben Suriye'deyken bu terör örgütünün bir üyesiydim. Fakat şu an çok pişman olmuş bir kişiyim."

Mahkeme heyetinin, daha önceki ifadeleriyle çelişen bazı beyanlarını hatırlatması üzerine Prakash, önceki ifadelerinin bir kısmının doğru, bir kısmının yanlış olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı dosyadaki eksikler nedeniyle erteledi.

Duruşmayı çok sayıda yabancı gazeteci de izledi.

- "Bilgi verirse kendisi için iyi olacaktır"

Prakash'ın avukatı Reşat Davran, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği sürenin uzun olması nedeniyle tahliyesini talep ettiklerini ancak reddedildiğini belirterek, itirazlarını Gaziantep Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine ileteceklerini aktardı.

Müvekkilinin mahkeme heyetine örgütle alakalı yazılı bilgi vereceğini ifade eden Davran, şöyle konuştu: