Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin yargılanması

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Prakash, yeminli tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, terör örgütüne katıldığını ancak daha sonra ayrıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyetinin sorularına zaman zaman Türkçe cevap veren sanık Prakash, "Daha önceki beyanlarımı kabul ediyorum. Ben IŞİD'ten ayrıldım, IŞİD ile alakam yoktur. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Prakash, mahkeme heyetinin Avustralya vatandaşlığından çıkartıldığını hatırlatması üzerine de "Tek bir vatandaşlığım vardı, bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Duruşmayı, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile bazı yabancı gazeteciler de izledi.