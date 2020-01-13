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  4. Avustralya yangınları: Kül olan yerlerde bazı bitkiler yeniden çıkmaya başladı

Avustralya yangınları: Kül olan yerlerde bazı bitkiler yeniden çıkmaya başladı

13.01.2020 05:36 | Son Güncelleme

Avustralya’da Eylül’den bu yana devam eden yangınlarda kül olan bazı bölgelerde bitkiler yeniden çıkmaya başladı. Uzmanlara göre, on milyonlarca yıldır yangınlara alışık olan bu bitki türleri hızla tekrar çıkacak şekilde evrim geçirdi.

Avustralya yangınları: Kül olan yerlerde bazı bitkiler yeniden çıkmaya başladı

Avustralya'nın tarihinin en kötü yangınlarından biriyle mücadelesi devam ediyor.

Eylül ayından bu yana en az yarım milyar hayvan telef olurken, milyonlarca hektarlık alanda bitki örtüsü yok oldu.

Ancak, kül olan bazı yerlerde bitkilerin yeniden çıkmaya, yaşamın geri dönmeye başladığı görülüyor.

Avustralyalı fotoğrafçı Murray Lowe, yangınların en etkili olduğu eyalet olan New South Wales'deki Kulnura kenti yakınlarındaki tahribatı görüntülemek için kamerasını aldığında küllerin arasından bitkilerin tekrar çıktığına tanık oldu.

AVUSTRALYA YANGINLARI

Lowe, kül olan alanda yürürken gördüğü manzarayı "tam bir yıkım" olarak tanımlıyor ancak bitkilerin yeniden çıkmaya başlamasının kendisine umut verdiğini söylüyor.

Lowe, "Bu, aradığımız, görmek istediğimiz yenilenmenin işareti. Avustralya'nın ünlü ormanlarının yeniden doğuşuna tanık oluyoruz" dedi.

Lowe'un sosyal medyaya koyduğu bu fotoğraflar çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

AVUSTRALYA YANGINLARI

University of Sheffield'dan yangın ekolojisi uzmanı Dr. Kimberley Simpson, kül olan alanlarda bitkilerin yeniden çıkmasının normal olduğunu söylüyor.

Simpson'a göre, bu bitki türleri on milyonlarca yıl boyunca sık sık yangınlara maruz kaldı ve bunun sonucunda da yandıktan sonra hızlı bir şekilde yeniden hayata dönmelerini sağlayacak şekilde evrim geçirdiler.

Ancak Simpson, normal şartlar altında yangınların pek görülmediği yağmur ormanları gibi alanlarda ise böyle bir evrimin yaşanmadığını ve bu nedenle de buradaki bitkilerin hayata dönmesinin bu kadar hızlı olmasının beklenmediğini belirtiyor.

Avustralya yangınları: Kül olan yerlerde bazı bitkiler yeniden çıkmaya başladı

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