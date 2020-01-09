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  4. Avustralya, yangınların yayılma tehlikesi ile karşı karşıya

Avustralya, yangınların yayılma tehlikesi ile karşı karşıya

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Avustralya'da hava sıcaklığının artmasının beklendiği güneydoğu bölgelerinde yangınların yayılması tehlikesi de büyüdü.

Victoria eyaletinde acil durum iki gün daha uzatıldı, halktan bölgeyi terk etmeleri istendi.Avustralya'da yetkililer beklenen yeni sıcak hava dalgası öncesinde orman ve çalılık alanlardaki yangınların yayılması konusunda uyarıda bulundu. Felaket ve acil durum yetkilisi Andrew Criscp, ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletinde gelecek 12 ile 36 saat içinde durumun "çok tehlikeli" olduğunu vurguladı.

Yarından itibaren hava sıcaklığının artarak, 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiği bölgede, acil durum iki gün daha uzatıldı. Böylelikle, yetkililer ve yardım kuruluşları takviye ekiplerle bölgede yaşayanların tahliyesini sağlayabilecek. Eyalette yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısı yapıldı. Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, "Hayat kurtarabileceği düşüncesi ile bu kararı aldık, sonuçta en önemlisi bu" şeklinde konuştu. Eyalette acil durum ilk kez geçen hafta ilan edilmişti.

Yangınlar ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler eyaletinde etkili oluyor. Yangınların başladığı Eylül ayından beri 10 milyon hektar alan yandı, en az 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan evsiz kaldı. Yangınlar nedeniyle milyonlarca euroluk maddi hasar meydana geldi. Yangınlara aşırı sıcak hava ve kuraklığın neden olduğu belirtiliyor.

Avustralya hiç bu kadar sıcak olmamıştı

Yangınlarla mücadele eden Avustralya'da hava sıcaklık ölçümlerinin yapılmaya başlandığı 1910'dan bu yana en sıcak ve kurak yıl 2019 oldu. Avustralya Meteoroloji Dairesi tarafından bugün açıklanan rapora göre, geçen yıl ülkede en yüksek sıcaklık 41,9 derece olarak kaydedildi. Yaz aylarında ülke çapında 11 gün boyunca hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. "Bunun oldukça sıradışı" olduğunu belirten Meteoroloji Dairesi Başkanı Karl Braganza, ayrıca 2019 yılında "alışılmadık bir şekilde az yağış" görüldüğüne dikkat çekti. Braganza, "Avustralya'nın iklimi ısınıyor" değerlendirmesinde bulundu.

AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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