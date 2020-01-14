Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Avustralya'daki orman yangınlarından yükselen ve stratosfere ulaşan dumanların dünyanın çevresini dolanmasının beklendiğini duyurdu.

Ülkenin doğu kıyılarındaki orman yangınları Eylül ayından beri devam ediyor. Büyük Okyanus'a yönelen duman tabakası yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçti ve 8 Ocak'ta dünyanın etrafındaki turunun yarısını tamamladı.

NASA uzmanları dumanların dünyanın çevresini en az bir kez dolanacağını söylüyor.

Avustralya'da milyonlarca hektarlık bir alanı küle çeviren yangınlarda en az 28 kişi hayatını kaybetmiş, yüz milyonlarca hayvan ölmüştü.

https://twitter.com/NASAGoddard/status/1215370818156466190

Uzmanlar, yangının büyüklüğü ve şiddetinde iklim değişikliğinin önemli payı olduğunu söylüyor.

Duman dünyayı nasıl dolaşıyor?

NASA'ya göre alevler çok büyük olduğu için görülmedik büyüklükte boranlara neden oldu.

Boranlar, dumanın stratosfere kadar çıkmasını sağladı. Bazı bölgelerde dumanların 17,7 kilometre yukarı çıktığı görüldü.

NASA'nın açıklamasında "Duman stratosfere ulaşınca kaynağından binlerce kilometre uzaklığa taşınabilir ve küresel atmosfer koşullarını etkiler" denildi.