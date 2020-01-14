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  4. Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor

Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor

14.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

NASA, Avustralya'daki orman yangınlarından yükselen ve stratosfere ulaşan dumanların dünyanın çevresini sarmasının beklendiğini duyurdu. Büyük Okyanus'a yönelen duman tabakası yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçti ve 8 Ocak'ta dünyanın etrafındaki turunun yarısını tamamladı.

Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Avustralya'daki orman yangınlarından yükselen ve stratosfere ulaşan dumanların dünyanın çevresini dolanmasının beklendiğini duyurdu.

Ülkenin doğu kıyılarındaki orman yangınları Eylül ayından beri devam ediyor. Büyük Okyanus'a yönelen duman tabakası yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçti ve 8 Ocak'ta dünyanın etrafındaki turunun yarısını tamamladı.

NASA uzmanları dumanların dünyanın çevresini en az bir kez dolanacağını söylüyor.

Avustralya'da milyonlarca hektarlık bir alanı küle çeviren yangınlarda en az 28 kişi hayatını kaybetmiş, yüz milyonlarca hayvan ölmüştü.

https://twitter.com/NASAGoddard/status/1215370818156466190

Uzmanlar, yangının büyüklüğü ve şiddetinde iklim değişikliğinin önemli payı olduğunu söylüyor.

Duman dünyayı nasıl dolaşıyor?

NASA'ya göre alevler çok büyük olduğu için görülmedik büyüklükte boranlara neden oldu.

Boranlar, dumanın stratosfere kadar çıkmasını sağladı. Bazı bölgelerde dumanların 17,7 kilometre yukarı çıktığı görüldü.

NASA'nın açıklamasında "Duman stratosfere ulaşınca kaynağından binlerce kilometre uzaklığa taşınabilir ve küresel atmosfer koşullarını etkiler" denildi.

Kurum, dumanların etkisinin araştırıldığını ve bu yükseklikte atmosferin soğumasına ya da ısınmasına yol açıp açmadığının belirleneceğini vurguladı.

5 Ocak'ta alınan bu uydu görüntüsünde yangın dumanları Yeni Zelanda üzerinde görülüyor.

Dumanlar, Güney Amerika'da gökyüzünün rengini değiştirmiş, Yeni Zelanda'da hava kalitesini ciddi oranda bozmuş ve dağların zirvesindeki kar örtüsünün rengini değiştirmişti.

Avustralya'nın Sydney, Melbourne, Canberra ve Adelaide gibi büyük kentlerinde yangınlar sonucu hava kirliliği tehlikeli seviyelere çıktı.

Ülkenin doğusunda 100'den fazla bölgede yangınlar devam ediyor. Ancak son birkaç günde havalar serinlemeye başladı ve yağmur bekleniyor. Uzmanlar, bunun felaketin daha da büyümesini engelleyebileceğini söylüyor.

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