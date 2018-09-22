HABER

Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2018 06:55 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Victoria eyaletinin Cowangie bölgesinde, aracını deve kuşlarının üzerine sürerek acımasızca öldüren ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan 20 yaşındaki kişi yakalandı.

Victoria polisi, eyaletin kuzeybatısında bulunan Cowangie kasabasındaki toprak yolda Avustralya'ya özgü "emu" türü deve kuşlarını 4x4 aracıyla ezerek öldürdüğü görüntüleri paylaşan kişinin yakalandığını duyurdu.

20 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI

Açıklamada, Güney Avustralya eyaletinin Pinnaroo kasabasında polis tarafından yakalanan ancak kimliği açıklanmayan 20 yaşındaki erkek zanlının tutuklandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞILMIŞTI

Hayvan haklarını koruma derneği (RSPCA), emuların üzerine bilerek aracını sürdüğü görülen ve çarptığı kanatlıları saydığı duyulan videodaki sürücünün kimliğinin tespit edebilmesi amacıyla görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

9 KASIM'DA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Dünya genelinde yoğun tepki çeken görüntüler internet üzerinde kısa sürede en çok izlenen videolardan olmuştu. Bu kişi, hayvanlara zulmetmek, korunma altındaki doğal hayata zarar vermek ve trafik kurallarını ihlal gibi suçlamalarla 9 Kasım'da ceza duruşması için mahkemeye çıkarılacak.

Victoria eyaleti kanunlarına göre hayvanlara işkence yapmaktan suçlu bulunanlara 2 yıla kadar hapis ve 64 bin Avustralya doları (yaklaşık 342 bin TL) para cezası verilebiliyor. (AA)

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktıABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı
Piyasalar Yeni Gümrük Vergilerinden Etkilenmemeyi Başarabilecek mi?Piyasalar Yeni Gümrük Vergilerinden Etkilenmemeyi Başarabilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya deve kuşu

En Çok Okunan Haberler

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Orhan Gencebay paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Orhan Gencebay paylaşımı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Filistin Devlet Başkanı: İsrail ile müzakereye hazırız

Filistin Devlet Başkanı: İsrail ile müzakereye hazırız

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Uzaylılar tarafından alıkonuldu, tecavüze uğradı!

Uzaylılar tarafından alıkonuldu, tecavüze uğradı!

Anne ve 3 çocuğun yakarak öldüren dadı idam edildi

Anne ve 3 çocuğun yakarak öldüren dadı idam edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.