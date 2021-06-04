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Avustralya'yı fareler istila etti! Balıkların içinden bile çıkmaya başladı

04.06.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya milyonlarca fare istilasıyla mücadelesini sürdürüyor ancak ülkeden gelen fotoğraflar durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Avustralyalı balıkçı, farelerin morina balıklarının içinden çıktığı anları paylaştı.

Avustralya'yı fareler istila etti! Balıkların içinden bile çıkmaya başladı

Aaron Graham adındaki Avustralyalı balıkçı, ülkede yıllarca süren kuraklıktan sonra Macquarie Nehri'nin yeniden canlandığını görmekten dolayı çok mutluydu. Su daha yüksek, nehir daha berrak ve Morina balıkları her zamankinden daha etli görünüyordu.

FARELER BALIKLARI BİLE İSTİLA ETTİ

Ancak bu balıkların besili görünmesinin altından bambaşka bir durum ortaya çıktı. Avustralya'nın daha çok Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletini istila eden fareler, Yeni Güney Galler'in Dubbo bölgesinde facianın boyutunu tekrar gözler önüne serdi.

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Birçok Morina balığının içinin farelerle dolu olduğu gözlendi. Balıkçı Graham, ''Elime aldığım Morina balıklarının yaklaşık yüzde 90'ının içinden fare çıktı. Bir tanesininden 10'dan fazla fare çıkardım. Bu içinde bulunduğumuz durumu gösteriyor. İnanılmaz'' diyerek duygularını ifade etti.

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