Avustralya'yı sarsan skandal: Parlamentoda kadın çalışana tecavüz edildi

Liberal Parti üyesi Brittany Higgins, şu an Savunma Bakanı olan Linda Reynolds'ın kullandığı ofiste, 2019'da bir erkek meslektaşının cinsel saldırısına maruz kaldığını öne sürdü.

Başından geçenleri news.com.au haber sitesine anlatan Higgins, Liberal Parti üyeleriyle birlikte bir mekanda vakit geçirdiklerini, kendisine sürekli içki ısmarlayan bir erkek meslektaşının eve kadar eşlik etmeyi teklif ettiğini ancak bu kişinin taksinin yönünü parlamento binasına çevirttiğini ve alkolün etkisiyle ofiste uyuyakalmasının ardından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Olay gecesi sarhoş olduğunu ve tecavüz edildiği sırada uyandığını ileri süren Higgins, karşısındaki kişiden durmasını istediğini ancak dikkate alınmadığını belirtti.

Higgins, yaşadıklarını bir üssüne iletmesinin ardından kendisinden, tecavüzün gerçekleştiğini söylediği aynı odada resmi bir iş toplantısına katılmasının istendiğini kaydetti.

Kadın yetkili, Kanal 10'a verdiği röportajda da sorunu tekrar gündeme getirmesi durumunda üslerinin "rahatsız" görünmesiyle birlikte olayın çözülmesi gereken "siyasi bir sorun" olduğunu hissettiğini dile getirdi.