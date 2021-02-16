Avustralya'yı sarsan skandal: Parlamentoda kadın çalışana tecavüz edildi

Liberal Parti üyesi Brittany Higgins, şu an Savunma Bakanı olan Linda Reynolds'ın kullandığı ofiste, 2019'da bir erkek meslektaşının cinsel saldırısına maruz kaldığını öne sürdü.
Başından geçenleri news.com.au haber sitesine anlatan Higgins, Liberal Parti üyeleriyle birlikte bir mekanda vakit geçirdiklerini, kendisine sürekli içki ısmarlayan bir erkek meslektaşının eve kadar eşlik etmeyi teklif ettiğini ancak bu kişinin taksinin yönünü parlamento binasına çevirttiğini ve alkolün etkisiyle ofiste uyuyakalmasının ardından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
Olay gecesi sarhoş olduğunu ve tecavüz edildiği sırada uyandığını ileri süren Higgins, karşısındaki kişiden durmasını istediğini ancak dikkate alınmadığını belirtti.
Higgins, yaşadıklarını bir üssüne iletmesinin ardından kendisinden, tecavüzün gerçekleştiğini söylediği aynı odada resmi bir iş toplantısına katılmasının istendiğini kaydetti.
Kadın yetkili, Kanal 10'a verdiği röportajda da sorunu tekrar gündeme getirmesi durumunda üslerinin "rahatsız" görünmesiyle birlikte olayın çözülmesi gereken "siyasi bir sorun" olduğunu hissettiğini dile getirdi.
AFP'nin haberine göre o sıralar 24 yaşında olan Higgins, "hayallerindeki işe" gireli sadece birkaç ay geçtiğini anımsatarak, o dönem meseleyi polise bildirmekle kariyeri arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığını ifade etti.
Higgins'in ülke çapında yankı uyandıran sözleri, son yıllarda Avustralya siyasetinde yer alan kadınların zorbalık, taciz ve cinsel istismar gibi kötü muamelelere maruz kaldığına dair gündeme gelen ifşaatların en sonuncusu oldu.
Hükümet pazartesi günü paylaşılan iddiaların ardından Higgins'in polisle konuşması için teşvik edildiğini ve bu kişinin aldığı kararlarda arkasında duracaklarını söylediklerini belirtse de bir yetkili bahsi geçen toplantının yeriyle ilgili tercihin bir hata olduğunu kabul etti.
Ancak bu açıklamalar halkın skandala duyduğu öfkeyi dindirmeye yetmedi ve Başbakan Scott Morrison salı günü bir açıklama yaparak özür diledi.
Gazetecilere konuşan Morrison, "Bunlar hiç yaşanmamalıydı. Özür diliyorum" dedi.
Eşinin gece vakti kendisine verdiği tavsiyenin ardından bu meseleyi ele almak için daha fazla adım atılması gerektiğini fark ettiğini söyleyen Morrison, cinsel saldırı şikayetleri ve parlamentodaki iş ortamındaki mevcut kültürün gözden geçirilmesi adına bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Global and Mail sitesiyse konuyla ilgili haberinde, kadın hakları savunucularının bu olayı, birçok kadın çalışanın uzaklaşmak zorunda kaldığı koalisyon hükümetinin kadın düşmanı kültürünün en uç örneği olduğu açıklamalarına yer verdi.