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Avustralya’da ‘‘10 Muharrem 10 Kazan Aşure’’ etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 07:38 | Son Güncelleme

Melbourne’deki camilerde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Victoria eyaletinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı camilerde, Muharrem ayı dolayısıyla ‘‘10 Muharrem 10 Kazan Aşure’’ etkinliği kapsamında aşure ikramı yapıldı.

Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği ve Türk İslam Dernekleri tarafından ‘‘Farklılıklarımızla Var Ettiğimiz Tadımız: Aşure’’ teması altında organize edilen ‘‘10 Muharrem 10 Kazan Aşure’’ etkinliği Victoria eyaletindeki camilerde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen etkinlikte, Türk İslam Dernekleri Hanım Kolları tarafından hazırlanan aşureler ikram edildi.

Melbourne’deki Broadmeadows camisinde de hanımlar kolunda gönüllü görev yapan kadınların günler öncesinden bir araya gelerek hazırlayıp pişirdiği aşureler, cuma namazı sonrasında Avustralya'daki Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden oluşan cemaate dağıtıldı.

- "Aşure, farklılıklarımızın bir potada eritildiği muhabbet aşıdır"

Etkinliği organize eden Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, AA muhbirine yaptığı açıklamada aşurenin ‘‘muhabbet aşının diğer adı’’ olduğunu söyledi.

Düzenlediklerini etkinliği toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Arslantaş, ‘‘Bilindiği üzere aşure bizim toplumsal farklılıklarımızın bir potada eritildiği aşın, muhabbet aşının diğer adı. Biz de bu sene 1441 hicri yıl münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı bütün camilerimizde Türk İslam cemiyetlerimizin desteğiyle bu farklılığı, bu tadı paylaşmak istedik.’’ ifadelerini kullandı.

Aşure ikramının Türkiye’de olduğu gibi Avustralya’da da geleneksel hale gelmesini arzu ettiklerini dile getiren Arslantaş, ‘‘Aşurenin içerisindeki farklı unsurların bir araya gelip çok güzel bir tat oluşturması gibi, aşure de geleneğimizde birliğimizi, berberliğimiz, dayanışmamızı bir araya gelerek farklıklarımızla yan yana barış içerisinde yaşamamızı temsil ediyor.’’ dedi.

Camide aşure dağıtılmasının doğup büyüdüğü Ankara’daki Hacı Bayram Camisi’ndeki çocukluktan itibaren görmeye alışık olduğu günleri hatırlattığını ifade eden vatandaşlardan Mustafa Benli de ‘‘Aynı orayı yaşıyor gibi oluyorum, çok mutluyum, bunu devam ettirmemiz lazım. İnşallah yeni yetişen neslimiz de bu geleneği devam ettirir.’’ diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
aşure Avustralya Melbourne

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