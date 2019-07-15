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Avustralya’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Avustralya’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

MELBOURNE (AA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği ile Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları anma törenleri düzenledi.

Başkent Canberra’daki Büyükelçilik yerleşkesinde, Melbourne Başkonsolosluğu konutunda ve Sydney’de Gelibolu Türk Kültürü Vakfı Gençlik Merkezinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma törenlerine çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edilmesiyle devam eden programlarda, FETÖ mensupları tarafından yapılan darbe girişiminin yaşandığı geceden derlenen videolar gösterildi.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğrafların sergilendiği törende konuşan Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, önemli mesafe alınan FETÖ ile mücadelenin yurt dışında kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Terör örgütüyle mücadelede ülkelerinin yanında yer alan vatandaşlara teşekkür eden Torun, "Neresi olursa olsun, eğer bir FETÖ mensubu bir kuruma, bir derneğe, bir sivil toplum kuruluşuna üye olmaya çalışıyorsa bunun ardında ya o kuruluşu ele geçirme ya da onu terör örgütünün hedefleri doğrultusunda kullanma amacı vardır. Bu tehlikeyi her zaman aklınızda tutun ve teröristleri hiçbir şekilde aranızda barındırmayın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Avustralya Melbourne

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