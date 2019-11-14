Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, polis, 16 yaşındaki genç erkeğin, kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle önceki gün acil durum ilan edilen Queensland eyaletinde 14 evin ve 22 yapının yanmasına neden olan bir yangını başlatmakla suçlandığını belirtti.

Polis, Orta Queensland'in Yeppoon bölgesinde cumartesi gününden bu yana devam eden ve "Cobraball" adı verilen yangını çıkarmakla itham edilen gence, kundaklama suçu isnat edilmeyeceğini ancak hakkında reşit olmayanlar için uygulanan yasalar çerçevesinde işlem başlatılacağını ifade etti.

Yangının nasıl çıktığının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Emniyet yetkilisi Steve Gollchewski, basına yaptığı açıklamada, "36 binanın kaybıyla sonuçlanan bu yangından gencin sorumlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Meselenin "uygun şekilde ele alınacağını" ifade eden Gollchewski, halkı "sisteme inanmaya" çağırdı.

Sydney Morning Herald gazetesinde Sidney'de iki ayrı olayda 2 kişinin, dünkü kapsamlı ateş yakma yasağı sırasında ateş yakmakla suçlandığı belirtildi.