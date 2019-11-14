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Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

Avustralya'da 16 yaşındaki bir genç, cuma gününden bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlardan birini başlatmakla suçlandı.

Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, polis, 16 yaşındaki genç erkeğin, kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle önceki gün acil durum ilan edilen Queensland eyaletinde 14 evin ve 22 yapının yanmasına neden olan bir yangını başlatmakla suçlandığını belirtti.

Polis, Orta Queensland'in Yeppoon bölgesinde cumartesi gününden bu yana devam eden ve "Cobraball" adı verilen yangını çıkarmakla itham edilen gence, kundaklama suçu isnat edilmeyeceğini ancak hakkında reşit olmayanlar için uygulanan yasalar çerçevesinde işlem başlatılacağını ifade etti.

Yangının nasıl çıktığının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Emniyet yetkilisi Steve Gollchewski, basına yaptığı açıklamada, "36 binanın kaybıyla sonuçlanan bu yangından gencin sorumlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Meselenin "uygun şekilde ele alınacağını" ifade eden Gollchewski, halkı "sisteme inanmaya" çağırdı.

Sydney Morning Herald gazetesinde Sidney'de iki ayrı olayda 2 kişinin, dünkü kapsamlı ateş yakma yasağı sırasında ateş yakmakla suçlandığı belirtildi.

YANGINLARDA DÖRT KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis, cuma gününden itibaren özellikle kırsal alanlarda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler eyaletinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtmişti. Böylece eyalette, yaklaşık bir haftadır etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmişti.

İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine 11 Kasım'da acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler genelinde, bu sabah itibarıyla 27'si kontrol altına alınamayan yaklaşık 60 yangına binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği kaydedilmişti.
Queensland genelinde de bu sabah itibarıyla 70'den fazla yangının etkili olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yeni Güney Galler'de dün alevlere müdahale eden 13 itfaiyecinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişinin yaralanmasıyla yaralı sayısı 120'yi geçmişti.

Eyalette çıkan yangınlarda cuma gününden bu yana 200'den fazla ev yanarken, kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle Queensland eyaletinde de 14 ev kül olmuştu.

KAYNAK: AA

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