Avustralya'da 20 kanguruyu öldüren zanlı işkenceden yargılanacak

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde pikap türü aracını gece yol kenarında yatan kanguruların üzerine sürerek 20’sinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki genç, hayvanlara zulüm ve işkenceden yargılanacak.

NSW Polisinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta pazar gecesi Eden kasabası yakınlarındaki Tura Plajı bölgesine giden polis ekipleri, çok sayıda kangurunun araçla ezilerek öldürüldüğünü ve yaralandığını tespit etti.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, yol kenarında yatan kanguruları, üzerlerine pikap türü aracını sürerek öldürdüğü belirlenen 19 yaşındaki ismi açıklanmayan genci yakaladı.

Polis sorgusunun ardından bugün mahkemeye çıkartılan zanlının, 26 Kasım 2019'da Bega Yerel Mahkemesinde hayvanlara zulüm ve işkenceden yargılanmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca zanlının kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

- Yavru kangurulardan üçü kurtarıldı

Telef olan hayvanlar arasında keselerinde yavru taşıyan anne kanguruların da bulunduğunu belirten NSW Yaban Hayatı Kurtarma birimi sözcüsü Elena Wewer, kesedeki biri dişi ikisi erkek üç yavrunun kurtarılarak bakım altında alındığını açıkladı.

Yeni Güney Galler eyalet yasalarına göre, hayvanlara zulmetmekten suçlu bulunan kişilere 5 yıla kadar hapis cezası ve 22 bin Avustralya dolarına (85 bin lira) kadar da para cezası verilebiliyor.

