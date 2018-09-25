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Avustralya'da 2.Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 08:42 | Son Güncelleme

Patlamada 2 kişi yaralandı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Newcastle kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalan mühimmatın patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Yeni Güney Galler Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan 37 yaşındaki bir kişi ve 4 yaşındaki kızı, Port Stephens sahilinde buldukları ağır silah mermilerini eve götürdü.

İkilinin kalıntıları kurcalaması sırasında patlama olduğu bildirilen açıklamada, patlamanın etkisi ile fırlayan şarapnel parçalarının isabet ettiği baba kızın yaralandığı belirtildi.

John Hunter Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Mühimmatın bulunduğu Port Stephens sahili, 2. Dünya Savaşı sırasında eğitim yeri olarak kullanılıyordu.

Port Stephens Polis Müfettişlerinden Alan Janson, bölgede hala patlamamış askeri malzemelere rastlandığını kaydederek, vatandaşlara bu tür malzeme bulduklarında dokunmadan güvenlik kuvvetlerini aramaları çağrısında bulundu.

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2. Dünya Savaşı mühimmatı Avustralya iki yaralı

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