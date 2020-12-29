HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avustralya’da 3 kişi 12 saatlik yürüyüşün ardından baba ve oğlunun hayatını kurtardı

Avustralya’da 3 kişi 12 saatlik yürüyüşün ardından baba ve oğlunun hayatını kurtardı

29.12.2020 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da bir baba ve 10 yaşındaki oğlu, araçlarının çamura saplanmasının ardından araçta mahsur kaldıkları 3 arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından başlatılan operasyonla kurtarıldı.Avustralya’nın Queensland eyaletinde baba ve 10 yaşındaki oğlu, üç av arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından kurtarıldı.

Avustralya’da bir baba ve 10 yaşındaki oğlu, araçlarının çamura saplanmasının ardından araçta mahsur kaldıkları 3 arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından başlatılan operasyonla kurtarıldı.
Avustralya’nın Queensland eyaletinde baba ve 10 yaşındaki oğlu, üç av arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından kurtarıldı. Araçlarının çamura saplanmasının ardından 5 kişi geceyi araçta geçirirken ekipten 3 kişi en yakın kasabaya doğru yürüyüşe geçti. 3 kişinin karakola ulaşmasının ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. Helikopter ile gerçekleştirilen arama sonucu baba ve oğulun bulunduğu yer tespit edildi. Aracın üzerinde kurtarılmayı bekleyen baba ve 10 yaşındaki oğlu, uzun uğraşlar sonucu başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Kurtarılan 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Güpegündüz dehşet! Boğazından bıçakladıGüpegündüz dehşet! Boğazından bıçakladı
Bu şikayeti herkes yaşıyor! Çözümü çok basitBu şikayeti herkes yaşıyor! Çözümü çok basit
1/

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Beyoğlu'nda güpegündüz dehşet! Boğazından bıçaklandı

Güpegündüz dehşet! Boğazından bıçakladı

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak

Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge! Artık zorunlu değil

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.