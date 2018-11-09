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Avustralya'da 5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 03:54 | Son Güncelleme

Avustralya'da 5 büyüklüğünde deprem

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Batı Avustralya eyaletinin güneyindeki Muir Gölü yakınında yerin 10 kilometre derinliğinde yer sarsıntısı kaydedildi.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Avustralya Meteoroloji Bürosunca yapılan açıklamada, tsunami tehlikesi olmadığı duyuruldu.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremin, merkez üssüne yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Kojonup kasabası ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerinden de hissedildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya deprem

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