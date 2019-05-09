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Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Avustralya’da yeni 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası tespit edildi.Avustralya’da 7 ay önce basılan 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası tespit edildi.

Avustralya’da yeni 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası tespit edildi.
Avustralya’da 7 ay önce basılan 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası tespit edildi. Yaklaşık 35 ABD doları değerinde olan sarı ve yeşil banknotlar geçen Ekim ayında basılmaya başladı. Banknotlar bir çok güvenlik özelliğine sahip. Banknotların üzerinde Avustralya’nın ilk kadın milletvekili Edith Cowan’ın bir konuşması bulunuyor. Ancak banknotlarda yazım hatası bulundu. Halkın, Cowan’ın 1921’de yaptığı konuşmasındaki geçen ’Buradaki tek kadın olmak büyük bir sorumluluk. Diğer kadınların da burada olması gerektiğini vurgulamak istiyorum’ cümlelerindeki sorumluluk kelimesinin karşılığı olan ’responsibility’ adlı kelimenin defalarca yanlış yazılmış olmasını fark etmesi 7 ay sürdü.
Avustralya, federal bilim ajansı CSIRO tarafından icat edilen ve 1988 yılında piyasaya sürülen polimer banknotları kullanan ilk ülke oldu. Kağıt banknotlara polimer, dayanıklılık ve güvenlik arttırdı ve görme engellilere yardımcı olacak özellikler ekledi. Avustralya Merkez Bankasına göre, 50 dolarlık banknot en yaygın olarak kullanılan banknot.
Merkez Bankası yeni basımda hatanın düzeltileceğini açıkladı ancak piyasada kullanımda olan 46 milyon adet banknot, kullanılmaya devam ediyor.

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası

Avustralya’da 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası
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